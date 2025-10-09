Un día como hoy 10 de octubre

HACE 20 AÑOS: PANORAMA ES OSCURO, DICEN AUC El jefe político de las Auc, Iván Roberto Duque (a. Ernesto Báez) aseguró que la crisis que enfrenta el proceso de paz con el Gobierno, por el traslado de don Berna a Cómbita, es la más grave de todas y que, de romperse los diálogos de paz con el Gobierno, ese grupo armado no tendría otra opción que volver al monte. HACE 50 AÑOS: ANDREI SAKHAROV, PREMIO NOBEL DE PAZ El premio Nobel de Paz fue otorgado ayer al físico soviético Andrei Sakharov que lucha en la URSS en favor de los derechos del hombre. El jurado del Nobel, compuesto por cinco parlamentarios noruegos, indicó que le daba el premio “por su esfuerzo personal y sin miedo en favor de la causa de la paz”.