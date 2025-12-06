A lo Super Bowl: la final del Mundial 2026 tendrá un show en el entretiempo y 30 minutos de descanso

Si el Mundial de 2026 parecía ser más estadounidense que mexicano y canadiense (por la disparidad en el número de ciudades sede en cada país), la más reciente decisión de la Fifa lo acaba de confirmar.
Y es que, aunque pasó desapercibida durante el entretenido sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundo, el presidente del ente rector del fútbol, Gianni Infantino, confirmó que la final del evento, que se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tendrá un espectáculo musical en el entretiempo, lo que obligará a que la pausa de 15 minutos entre el primer y el segundo tiempo del partido se extienda hasta media hora, como sucede en eventos deportivos como el Super Bowl del fútbol americano.
“Los 104 partidos del Mundial tendrán la escala equivalente a 104 Super Bowls”, aseguró Infantino, quien agregó que la final tendrá un espectáculo “a la altura del evento más visto del mundo”.