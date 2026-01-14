Wikipedia cumple 25 años con 63 millones de artículos publicados

Fundada el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, Wikipedia reúne más de 63 millones de artículos en 334 idiomas, elaborados por voluntarios de distintos países, con más de 3.500 millones de ediciones acumuladas. La página es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro financiada principalmente a través de donaciones.

Desde su lanzamiento, Wikipedia ha sido una de las páginas más visitadas de la internet. En julio de 2024, ocupó el quinto puesto en el ranking de Semrush de las páginas más visitadas del mundo. Según sus administradores, se mantiene entre los diez portales con mayor tráfico global. Su expansión impulsó además el desarrollo de Wikcionario, Wikilibros, Wikiversidad, Wikiquote, Wikinoticias, Wikisource, Wikiespecies y Wikiviajes.