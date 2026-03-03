x

Dólar cerró al alza con la cotización más alta del año, tras tensión en el estrecho de Ormuz

La divisa estadounidense cerró en $3.796 en Colombia, en medio de una fuerte subida del crudo y renovadas preocupaciones sobre el impacto en la inflación global.

  • El índice dólar alcanzó su nivel más alto en más de un mes por la búsqueda de activos seguros. FOTO: GETTY
hace 53 minutos
bookmark

El dólar volvió a ganar terreno este martes en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, que desató una fuerte aversión al riesgo en los mercados globales, impulsó el precio del petróleo y reactivó las preocupaciones inflacionarias.

En Colombia, la divisa estadounidense cerró en $3.796,97, lo que representa un alza de $28,24 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para la jornada en $3.768,73. Durante la sesión alcanzó un mínimo de $3.770 y un máximo de $3.826,88, regresando a niveles similares a los observados a comienzos de año.

En la jornada se negociaron US$1.715 millones en 2.128 transacciones.

Le puede interesar: Dólar barato amarga el San Valentín: por cada $100 que cae, floricultores colombianos pierden $250.000 millones al año

Dólar se fortalece como activo refugio

La profundización del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán generó una huida hacia activos considerados seguros, beneficiando al dólar pese a los cuestionamientos recientes sobre su papel como refugio.

El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis monedas fuertes, subió 0,67% hasta 99,166 puntos, su nivel más alto en más de un mes.

Frente al euro, la moneda estadounidense se fortaleció 0,74%, llevando la tasa a US$1,1603, el nivel más bajo de la divisa europea desde enero. Contra el yen japonés, el dólar avanzó 0,22%, hasta 157,68 yenes.

Europa y Japón enfrentan mayor vulnerabilidad por su dependencia de las importaciones energéticas, en contraste con Estados Unidos, que es exportador neto de energía.

Lea más: Aproveche el dólar barato: viajar a EE. UU. y conocer Disney cuesta 14% menos desde Colombia

Petróleo se dispara por riesgo en el estrecho de Ormuz

El principal catalizador del movimiento fue el petróleo. El crudo Brent subió más de US$3, ubicándose en US$80,89 por barril, con un alza de 4,1%. El lunes había tocado los US$82,37, su nivel más alto desde enero de 2025.

Desde el viernes, el crudo acumula un avance superior al 15%, mientras el mercado evalúa el impacto de posibles interrupciones en el suministro desde Oriente Medio.

La tensión aumentó luego de amenazas sobre el cierre del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo. Las aseguradoras han cancelado coberturas para buques en la zona y las tarifas de transporte marítimo se han disparado.

En paralelo, los precios del gas en Europa se han elevado 40%, y también se registran alzas en azúcar, fertilizantes y soja.

Conozca también: El peso colombiano se fortalece 13,2% frente al dólar y solo es superado en la región por el peso mexicano

Riesgo inflacionario y proyecciones

El encarecimiento del crudo y los combustibles refinados eleva el riesgo de nuevas presiones inflacionarias a nivel global. Los futuros del diésel en Estados Unidos subieron 8,3% y la gasolina avanzó 3,8%, mientras que el gasóleo europeo aumentó 9,2%.

Analistas prevén que los precios del petróleo se mantengan elevados mientras persista la tensión geopolítica. La firma Bernstein elevó su proyección del Brent para 2026 de US$65 a US$80 por barril, aunque en un escenario extremo de conflicto prolongado estima que podría alcanzar niveles entre US$120 y US$150.

Por ahora, los mercados siguen reaccionando a la incertidumbre en Oriente Medio, con un dólar fortalecido, materias primas al alza y renovados temores sobre el impacto en la inflación global.

