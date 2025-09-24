¿El vinagre de manzana ayuda a perder peso? Popular estudio que demostraba este efecto fue desmentido

El estudio fue publicado en 2024 en la revista especializada BMJ Nutrition, Prevention & Health y este afirmaba que tomar pequeñas cantidades diarias de vinagre de manzana podía favorecer a la pérdida de peso en personas con sobrepeso u obesidad. Se trataba de un ensayo clínico que fue difundido ampliamente por medios de comunicación internacionales, quienes aseguraron que era un método efectivo para adelgazar.
Al momento de su publicación, las conclusiones de la investigación parecieron prometedoras porque en este fueron involucradas un pequeño grupo de participantes. Los resultados arrojaron que había algunos pocos beneficios en la reducción de peso, pero esta semana la revista salió a retractarse del estudio.
Los hallazgos fueron retirados debido a inquietudes sobre la calidad del trabajo, como el enfoque que se le dio al análisis de los datos, errores en los valores estadísticos e informes inadecuados sobre los métodos empleados en el estudio. Estas observaciones comenzaron a salir a la luz posterior a la publicación, cuando BMJ recibió cartas de expertos criticando la investigación.
Luego, este fue remitido a expertos en estadística para examinar su fiabilidad, quienes encontraron múltiples errores. Este grupo también halló que era necesario realizar un análisis más estricto a la información que provenía de cada participante.