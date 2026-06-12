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ONUSIDA alerta sobre la mayor crisis en la respuesta al VIH en décadas: aumentan los riesgos para millones

La entidad de la ONU encargada de coordinar estrategias para ponerle fin a la epidemia de sida publicó este viernes un nuevo informe sobre cómo fue el panorama internacional en 2025. Una de las mayores preocupaciones es por la reducción en las cifras de financiación de programas.

  • En 2025 se registro una reducción del 23% en la financiación de la ayuda mundial. FOTO: Europa Press
    En 2025 se registro una reducción del 23% en la financiación de la ayuda mundial. FOTO: Europa Press
Europa Press
hace 1 hora
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En 2025 se registraron 1,2 millones de casos nuevos de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en todo el mundo y 570.000 muertes, lo que supone un descenso del 43 y del 57%, respectivamente, en comparación con el año 2010, según datos de un informe publicado por ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, este viernes.

El año pasado, un total de 40,9 millones de personas vivían con VIH a nivel mundial, de las que un 88% conocía su estado serológico. Entre estas, un 89% estaba en tratamiento y, de ellas, el 95% tenía supresión viral.

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Aunque estas cifras están cerca del objetivo 95-95-95 marcado por esta misma organización internacional para conseguir erradicar el sida para 2030, la agencia de Naciones Unidas afirmó que “el mundo no está en camino” de alcanzar estas cifras, como consecuencia de los recortes en financiación externa, el retroceso en derechos humanos y la falta de inversión y priorización de la prevención del VIH y los servicios comunitarios

Según recoge el informe, la reducción del 23% en la financiación de la ayuda mundial, que supone la mayor caída registrada, ha afectado de forma notable a los programas de VIH. “No cabe duda de que esta es la interrupción más grave en la respuesta al VIH desde que el mundo se unió para combatir esta enfermedad”, alertó la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

La radiografía que realiza este estudio muestra que, por ejemplo, los programas de pruebas de VIH disminuyeron un 22% en contextos donde hay mayores casos de la enfermedad entre 2024 y 2025, lo que implica un aumento de personas que no pueden acceder al tratamiento y la expansión del virus.

Adicional a eso, la adopción de la profilaxis preexposición (PrEP), medicamento que reduce las probabilidades de infección de VIH ante una situación de riesgo, cayó un 38% en 62 países y, en algunos lugares, la financiación para programas de preservativos disminuyó un 93% y el dinero destinado a programas que garantizan el acceso a servicios de prevención se redujo un 80%.

Aunque en 2025, 32,1 millones de personas infectadas recibían tratamiento antirretroviral –un 2,7% más que en 2024–, 8,8 millones permanecían sin recibirlo y hasta cinco millones desconocían ser portadoras del virus.

¿En qué países se ha registrado el mayor número de casos de VIH en los últimos años?

El progreso es desigual entre regiones, según dice el informe, que recoge un incremento en el número de infecciones registradas desde 2010 en Europa del Este y Asia Central, Oriente Medio y el Norte de África, y América Latina.

Cada semana, 3.000 adolescentes y mujeres jóvenes en África subsahariana contraen VIH, lo que para ONUSIDA es una de las señales más claras de que el mundo no está logrando llegar a algunas de las poblaciones más vulnerables.

En paralelo, el informe alerta de un “peligroso retroceso” en materia de derechos humanos, tras detectar el primer aumento de la criminalización de poblaciones marginadas desde que ONUSIDA comenzó a seguir estas tendencias. En 2025, alrededor del 39% de las personas de 33 países denunciaron actitudes discriminatorias, dos países introdujeron leyes punitivas contra las personas homosexuales y un país aumentó sus sanciones.

ONUSIDA ha alertado de los problemas que suponen estas barreras legales y sociales, ya que cuando las personas temen ser arrestadas o discriminadas, no se hacen pruebas ni buscan atención médica, lo que permite que la epidemia siga creciendo.

“El retroceso en materia de derechos humanos y espacio cívico no es accidental: es organizado, político, tiene consecuencias reales para la salud pública y resultados nefastos en relación con el VIH”, ha señalado Byanyima para advertir que las enfermedades se propagan más rápido donde los derechos humanos son más débiles.

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