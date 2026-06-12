ONUSIDA alerta sobre la mayor crisis en la respuesta al VIH en décadas: aumentan los riesgos para millones

En 2025 se registraron 1,2 millones de casos nuevos de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en todo el mundo y 570.000 muertes, lo que supone un descenso del 43 y del 57%, respectivamente, en comparación con el año 2010, según datos de un informe publicado por ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, este viernes.

El año pasado, un total de 40,9 millones de personas vivían con VIH a nivel mundial, de las que un 88% conocía su estado serológico. Entre estas, un 89% estaba en tratamiento y, de ellas, el 95% tenía supresión viral.

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Aunque estas cifras están cerca del objetivo 95-95-95 marcado por esta misma organización internacional para conseguir erradicar el sida para 2030, la agencia de Naciones Unidas afirmó que “el mundo no está en camino” de alcanzar estas cifras, como consecuencia de los recortes en financiación externa, el retroceso en derechos humanos y la falta de inversión y priorización de la prevención del VIH y los servicios comunitarios

Según recoge el informe, la reducción del 23% en la financiación de la ayuda mundial, que supone la mayor caída registrada, ha afectado de forma notable a los programas de VIH. “No cabe duda de que esta es la interrupción más grave en la respuesta al VIH desde que el mundo se unió para combatir esta enfermedad”, alertó la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

La radiografía que realiza este estudio muestra que, por ejemplo, los programas de pruebas de VIH disminuyeron un 22% en contextos donde hay mayores casos de la enfermedad entre 2024 y 2025, lo que implica un aumento de personas que no pueden acceder al tratamiento y la expansión del virus.