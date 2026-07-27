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Medellín abrió las puertas a 960 ajedrecitas de 30 países en el Panamericano de la Juventud

La trigésimosexta edición del Panamericano de la Juventud se llevará a cabo en el coliseo de combate Guillermo Gaviria Correa.

  • Del 27 de julio al 1 de agosto, Medellín alberga la edición número 36 del Panamericano de la Juventud de Ajedrez. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Del 27 de julio al 1 de agosto, Medellín alberga la edición número 36 del Panamericano de la Juventud de Ajedrez. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
  • Xavi Hernández, jugador sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
    Xavi Hernández, jugador sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
  • Micaela Montiel, ajedrecista sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
    Micaela Montiel, ajedrecista sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
  • Dez Graham, competidor de la categoría sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
    Dez Graham, competidor de la categoría sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
  • Johan Mejía representa a República Dominicana en la categoría sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
    Johan Mejía representa a República Dominicana en la categoría sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
  • Daumier León es el delegado de Cuba. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
    Daumier León es el delegado de Cuba. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
  • Monalisa, una de las madres del torneo. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
    Monalisa, una de las madres del torneo. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
  • Luis Sahagún, padre de familia que acompaña a la delegación mexicana. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
    Luis Sahagún, padre de familia que acompaña a la delegación mexicana. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Con color, tango y un emotivo desfile continental, se dio la apertura oficial al Panamericano de la Juventud de Ajedrez en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Más de 900 mentes brillantes de América, acompañadas por miles de visitantes, ya disputan un torneo con récord de participantes.

Los 960 ajedrecistas de toda América que vinieron a la ciudad (645 varones y 315 damas) se batirán en duelo en los 467 tableros que estarán ubicados en el coliseo Guillermo Gaviria Correa, también conocido como el coliseo de combate.

La ceremonia inaugural se realizó en el mismo recinto de competición, con los dirigentes y organizadores del torneo. También hicieron acto de presencia leyendas del ajedrez colombiano, delegados, deportistas, familiares, árbitros y entrenadores.

Antes de las intervenciones oficiales, los jugadores de cada nación ingresaron por un pasillo formado por los jueces, mientras los presentadores nombraban uno a uno a los 30 países participantes. Fue un emotivo momento marcado por el desfile de cada delegación, donde se mezcló un sinfín de emociones. El color y el buen ambiente fueron protagonistas del acto de apertura.

“Estamos muy contentos de que Medellín acoja a más de 960 deportistas de 30 países. Que cada partida sea motivo de orgullo y tenacidad por ustedes, sus familias y sus países”, mencionó en su discurso José Gregorio Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz).

En representación de la Confederación Americana de Ajedrez estuvo el secretario de la entidad, el uruguayo Enrique Celli. “Colombia nos recibe con hitos, con una participación récord”, afirmó el directivo.

Con la intervención del director del Inder de Medellín, Gabriel Silva Meluk, invitando a los visitantes a disfrutar de la ciudad, comenzó el evento artístico.

El espectáculo corrió por cuenta de dos grupos de baile de la Alcaldía de Medellín. La primera presentación estuvo a cargo de Equidad, un elenco de jóvenes que bailan música tradicional antioqueña. Más tarde, Energía, Pólvora y Encanto ofreció un show con una minuciosa puesta en escena de tango que se robó los aplausos del público. Con esto culminó la ceremonia y a partir de las 11:00 a.m. arrancó la competición.

Múltiples culturas en la ciudad

El Panamericano de la Juventud no se limita solo a lo deportivo. Países de todo el continente americano hacen gala del talento cultural de sus jugadores.

Los competidores representan a las siguientes naciones: Argentina, Aruba, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Vicente, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Es el Panamericano con mayor número de países y ajedrecistas en toda la historia. Si se suman los más de 1.000 acompañantes que llegaron a la capital antioqueña, el balance para el turismo local es muy positivo.

Protagonistas y acompañantes

Las leyendas del ajedrez colombiano, Raúl Henao y Darío Alzate, hablaron con EL COLOMBIANO. “Este Panamericano Juvenil es una muestra de cómo se masifica el ajedrez. Los jóvenes entienden que los elementos del deporte sirven para ser competitivos en la vida”, afirmó Henao.

Jóvenes de las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18 iniciaron sus competencias.

El vallecaucano Xavi Hernández, homónimo del exfutbolista español, busca desplegar su talento en los tableros y dejar a Colombia en alto en la categoría Sub-18. “Quiero ganar el torneo, es mi primer Panamericano. Me preparé muy bien”, dijo Xavi.

Xavi Hernández, jugador sub-18. FOTO: <b>Juan Andrés Jiménez Galvis</b>
Xavi Hernández, jugador sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis

La rama femenina de esta categoría también cuenta con un alto nivel competitivo, entre ellas la argentina Micaela Montiel. “Me siento bien, la ciudad es muy linda. Estoy contenta de participar; vengo preparada con varios torneos encima y con la idea de quedarme con el título”, declaró la jugadora suramericana.

Micaela Montiel, ajedrecista sub-18. FOTO: <b>Juan Andrés Jiménez Galvis</b>
Micaela Montiel, ajedrecista sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis

Y si algo dejó este primer día en el coliseo de combate, es que el ajedrez no tiene fronteras. El trebejista de 16 años de Islas Caimán, Dez Graham, compartió su pasión por esta disciplina: “El ajedrez es muy popular en Caimán, muchas personas lo practican, es algo casi cultural. Vengo por el campeonato”.

Dez Graham, competidor de la categoría sub-18. FOTO: <b>Juan Andrés Jiménez Galvis</b>
Dez Graham, competidor de la categoría sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis

En Centroamérica también se vive la pasión por el ajedrez. Johan Mejía, participará en representación de República Dominicana. El joven habló de lo feliz que está en Medellín. “En República Dominicana no es que se hagan muchos torneo pero esto aquí es espectacular. Venimos a dar lo mejor de nosotros”, puntualizó el dominicano.

Johan Mejía representa a República Dominicana en la categoría sub-18. FOTO: <b>Juan Andrés Jiménez Galvis</b>
Johan Mejía representa a República Dominicana en la categoría sub-18. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis

Los delegados, al igual que los jugadores tuvieron su espacio con El Colombiano. Daumier León, encargado de la delegación cubana afirmó que “todo ha sido muy cálido. Todo lo han facilitado en este evento tan grande”. Además recordó que este deporte en Cuba, más allá de la situación del país, tiene respaldo.

Daumier León es el delegado de Cuba. FOTO: <b>Juan Andrés Jiménez Galvis</b>
Daumier León es el delegado de Cuba. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis

Una madre de familia con un nombre un poco peculiar que acompañó a su hijo desde Canadá. Monalisa Swea, aseguró que “las montañas de Medellín son maravillas. Es muy bueno estar aquí con mi hijo, quien se entrega al 100% por este deporte”.

Monalisa, una de las madres del torneo. FOTO: <b>Juan Andrés Jiménez Galvis</b>
Monalisa, una de las madres del torneo. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis

Luis Alfredo Sahagún, es un padre que acompañó a su hijo al torneo desde México. “El proceso lo hemos llevado con entrenadores particulares y acompañando las emociones del niño. Agradecido por la oportunidad. El equipo mexicano es bastante fuerte”, declaró Sahagún.

Luis Sahagún, padre de familia que acompaña a la delegación mexicana. FOTO: <b>Juan Andrés Jiménez Galvis</b>
Luis Sahagún, padre de familia que acompaña a la delegación mexicana. FOTO: Juan Andrés Jiménez Galvis

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¿Dónde se está realizando el Panamericano de la Juventud de Ajedrez?
El torneo se disputará en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa, ubicado dentro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín, Colombia.
¿Cuántos deportistas participan en el Panamericano de la Juventud de Ajedrez?
El certamen cuenta con una participación récord de 960 ajedrecistas (645 hombres y 315 mujeres).
¿Cuántos países compiten en el torneo panamericano de ajedrez en Medellín?
Un total de 30 naciones de toda América están representadas en la competencia continental.

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