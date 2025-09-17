“No más Brayans vulnerados”: la parodia viral con la que un influencer respondió a Petro

El nombre Brayan se convirtió en el centro de un inesperado debate nacional después de que el presidente Gustavo Petro, durante su Consejo de Ministros del 15 de septiembre, lo usara como ejemplo para describir a hombres que abandonan a mujeres embarazadas. Sus palabras, pronunciadas en un espacio oficial transmitido en vivo, desataron una ola de críticas y comentarios en redes sociales, no solo por la falta de sustento de la afirmación, sino también por el estigma que impone sobre miles de colombianos que llevan ese nombre. “Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans”, dijo el mandatario antes de calificarlos como “vampiros” y “codiciosos”. Lea también: “Los Brayan son hombres vampiros codiciosos”, las mujeres y sus clítoris, y otras desacertadas frases del reciente Consejo de Ministros de Petro La respuesta no tardó en llegar y vino de la mano de uno de los influencers más famosos del país: Brayan Mantilla, conocido en redes como El Brayan, que con su estilo irónico, publicó un video que rápidamente se viralizó, bajo el lema “No más Brayans vulnerados”. En la grabación, que circula en Instagram, TikTok y X, anunció la creación de la Asociación de Brayan de Colombia (ABC), una especie de colectivo simbólico que exige respeto y reivindicación frente a la manera en que Petro utilizó el nombre. “Desde la Asociación de Brayan de Colombia informamos a la Presidencia de la República que ya estamos cansados. Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en memes y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”, leyó en tono solemne.

A lo largo del comunicado aparecieron varios jóvenes que también llevan el nombre y que, uno a uno, contaron su profesión. “Soy Brayan Steven y soy enfermero. Soy Brayan Armando y soy ingeniero mecánico. Soy Brayan David, profesor y fotógrafo. Soy Brayan David y soy administrador de empresas”. El propósito era claro: demostrar que detrás del estigma hay estudiantes, trabajadores y profesionales que no encajan en la caricatura descrita por el presidente. “Como se puede evidenciar, hay Brayans de todas las índoles, Brayans trabajadores, Brayans soñadores, Brayans luchando por un futuro mejor. Nosotros no somos culpables del nombre que nos dieron nuestros papás”, continuó el influencer, mientras sumaba a su performance un llamado final: “Exigimos un trato digno para todos los Brayan, el derecho a que nuestro nombre no sea sinónimo de un chiste fácil. Por último, que se declare el Día Nacional del Brayan con festivo incluido, porque el respeto también se celebra. Por un país con más Brayans y menos prejuicios”. Entérese de más: Petro pierde certificación de EE. UU. por cantidad de cultivos ilícitos, producción de cocaína y retar a Trump, ¿qué sigue? El video no solo circuló con fuerza en redes, sino que abrió un debate sobre el alcance de las palabras presidenciales y el papel de los creadores de contenido en la conversación pública. Muchos usuarios celebraron la ocurrencia y aplaudieron la creatividad de El Brayan para responder con humor a un tema sensible. Otros, como suele suceder en la dinámica digital, respondieron con sarcasmo y burlas, aprovechando la coyuntura para multiplicar memes y comentarios irónicos. “Los Brayan en todo menos respondiendo por sus hijos”, escribió un internauta. “Tan lindos los Brayan con sus carreras, como la Barbie: sé lo que quieras ser”, dijo otro. Asimismo aparecieron mensajes de apoyo que pedían sumarse a la “ABC”, e incluso hubo quien sugirió enviar la hoja de vida para ser parte de la iniciativa.