Controle el algoritmo y evite el trauma vicario tras las publicaciones sobre Venezuela

Si usted se ha quedado más de dos segundos, le ha dado me gusta o ha guardado cualquier publicación sobre el desastre que viven los hermanos venezolanos, su algoritmo le seguirá mostrando publicaciones similares. Y no está mal siempre y cuando esto no afecte su salud mental. Si ha llegado a un punto en que sí le afecta, no puede dormir pensando en ello, siente angustia y no sabe qué hacer, ha caído en lo que se llama un trauma vicario. Este se define como el desgaste psicológico y emocional acumulado por escuchar o presenciar el sufrimiento ajeno y aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo cataloga como un trastorno independiente, reconoce que los trabajadores expuestos al trauma de otros son altamente vulnerables a desarrollar padecimientos como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) o el burnout.

Para la terapeuta holística Lilly Moreno, estar todo el día viendo noticias del terremoto o publicaciones en redes sociales no ayuda a las víctimas “y probablemente tampoco te esté ayudando a ti. La empatía es fundamental, pero empatía no significa absorber el sufrimiento del mundo para destruir tu propia salud mental. Puedes preocuparte de los demás sin olvidarte de ti”, dijo. Aclara que toda esta exposición constante a contenido traumático puede generar ansiedad, miedo, hipervigilancia e incluso síntomas similares al estrés postraumático como lo ha mencionado la OMS. Puede leer: Mujeres colombianas sufren más de enfermedades psiquiátricas que hombres, revela informe de MinSalud y la UdeA La oficina de víctimas de crímenes de Estados Unidos, OVC, por sus siglas en inglés, asegura que cada persona puede experimentar los efectos del trauma vicario de manera diferente. E incluso hay que tenerlo en cuenta en estos voluntarios que están en la zona de la tragedia tratando de ayudar, bien sea como socorrista o como persona del común que quiera aportar algo en medio de la tragedia. Es que justo este trauma vicario es muy común entre las personas que prestan los primeros auxilios, bomberos, voluntarios, trabajadores sociales, personal médico, personal de defensa civil u otras ramas que están prestas a ayudar en las dificultades de otros.

La OVC cuenta que entre las posibles reacciones negativas de un trauma vicario está la dificultad para gestionar las emociones; el sentirse emocionalmente insensible o bloqueado. La fatiga, somnolencia o dificultad para conciliar el sueño; los problemas o molestias físicos, como dolores y molestias, y menor resistencia a las enfermedades; el distraerse fácilmente, la desesperanza y hasta los problemas en sus relaciones personales con aumento de conflictos, aislamiento, etc. A eso hay que añadirle esa sensación de vulnerabilidad o preocupación excesiva por los peligros potenciales del mundo y la seguridad de los seres queridos y también algunos toques de irritabilidad como la falta o disminución de la participación en actividades que antes se disfrutaban. Si el tema le está causando mucha angustia, la recomendación es que consulte a su terapeuta de confianza para aprender a gestionar este tipo de emociones.

Primeras acciones para evitar este trauma

Moreno recomienda que es importante informarse de fuentes claras, pero no quedarse pegado viendo lo mismo y, mucho menos, caer en el doomscroolling (hábito compulsivo de desplazarse por redes o sitios web para consumir noticias negativas). “Ver durante horas videos de destrucción, muerte y sufrimiento puede aumentar la ansiedad y mantener tu cerebro en estado de alerta permanente”, indica. En parte, esta situación nos deja impotentes ante lo que se ve en redes y más cuando se hace fuerza para que se levante un muro y se saque a una víctima, por ejemplo, sin usted poder ni siquiera ayudar a moverlo porque está a kilómetros de distancia. Entonces la idea es no quedarse ahí y “si quiere ayudar, hágalo de forma útil: comparta información verificada, apoye a organizaciones serias y done si está dentro de sus posibilidades, pero además tenga empatía y ore si esto le da paz”, recalca Moreno.

¿Y qué hago con mi algoritmo para que no aparezcan solo videos e imágenes de esta tragedia?