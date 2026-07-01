Controle el algoritmo y evite el trauma vicario tras las publicaciones sobre Venezuela

Si usted se ha quedado más de dos segundos, le ha dado me gusta o ha guardado cualquier publicación sobre el desastre que viven los hermanos venezolanos, su algoritmo le seguirá mostrando publicaciones similares. Y no está mal siempre y cuando esto no afecte su salud mental.
Si ha llegado a un punto en que sí le afecta, no puede dormir pensando en ello, siente angustia y no sabe qué hacer, ha caído en lo que se llama un trauma vicario. Este se define como el desgaste psicológico y emocional acumulado por escuchar o presenciar el sufrimiento ajeno y aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo cataloga como un trastorno independiente, reconoce que los trabajadores expuestos al trauma de otros son altamente vulnerables a desarrollar padecimientos como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) o el burnout.