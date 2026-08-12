China se suma a la ayuda internacional para Colombia tras el terremoto

Países de la región ya han mostrado su solidaridad con Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió este 10 de agosto y que ha dejado hasta el momento 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos. Además, hay más de 53.816 personas afectadas por la emergencia, mientras que Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja.
Precisamente, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, confirmó que desde su país están dispuestos a colaborar en lo que sea pertinente con el envío de ayuda humanitaria para los damnificados por el evento telúrico.
“Nuestro presidente, Xi Jinping, ha mandado un mensaje de solidaridad a Abelardo de la Espriella, ofreciendo nuestra disposición de colaboración tanto para la parte de financiamiento como para la parte de materiales de asistencia humanitaria”, expresó Jingyang a medios de comunicación.