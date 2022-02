Preparar un almuerzo nutritivo, con el sabor de las abuelas, con sopa, “seco”, ensalada y sobremesa, en tan solo seis minutos no es tan utópico como parece.

Para las personas que no tienen tiempo, no saben cocinar, están cansadas de comer sanduche o pasta con atún o simplemente no les gusta cocinar, el mercado ofrece diversas alternativas, que van desde la venta de almuerzos por suscripción, hasta comidas congeladas y/o empacadas al vacío listas para calentar y servir.

También está la opción de preparar, ya sea para consumir en la casa o para llevar la “coca” a la oficina o al estudio.

Sobre este punto, la cocinera y docente Amalia Villegas habla de la necesidad de hacer planeación, “de saber cuáles son las recetas que mejor me salen e incluir una nueva cada semana, para ir variando.

Cuando nos alimentamos no solo estamos nutriendo un cuerpo físico, sino que lo hacemos con nuestras emociones y pensamientos, debemos entender la importancia de cómo estoy viviendo la alimentación”, explica Villegas

Dice que en las compras hay que incluir todos los grupos de alimentos. “Llevemos lo básico: carnes, papas, plátanos y vegetales como cebolla, zanahoria y lechuga y en cada mercado llevar un alimento diferente y aprender a usarlo”.

Se lo llevan

Jairo Esteban García, de Alabama, un emprendimiento que nació en pandemia, dice que la idea es que las personas puedan comer sin repetir sabores y preparaciones. “Todo basada en la comida de las abuelas”.

El almuerzo se lo llevan hasta la casa o la oficina, con la promesa de que llega caliente, con alimentos sin conservantes y en empaques ecológicos.

Un término medio entre cocinar en casa o comprar el almuerzo son los congelados o empacados al vacío, que permiten esas preparaciones caseras en corto tiempo.

Estas son las alternativas para almorzar de manera rápida y saludable de acuerdo a las necesidades, usted escoge si prefiere el domicilio, preparar desde cero o aprovechar las ventajas de los congelados.