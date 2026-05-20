Spotify retirará el logo discotequero y volverá a la imagen tradicional tras miles de críticas en redes

Spotify decidió revertir el cambio temporal de su logo tras la ola de críticas y memes en redes sociales.

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El gigante tecnológico había lanzado un ícono especial inspirado en una bola de disco como parte de la celebración de sus 20 años, manteniendo los colores verdes característicos de la marca. Aunque algunos usuarios apreciaron el estilo retro, muchos consideraron que el diseño era innecesario, confuso y visualmente incómodo.

Las críticas crecieron especialmente en plataformas como Reddit y X, donde miles de personas pidieron el regreso del logo clásico. Incluso hubo usuarios que pensaron que se trataba de un error de la aplicación. Al menos así lo dijeron en las redes sociales.