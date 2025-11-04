x

¿Separados? Las pistas que alimentan los rumores entre Karol G y Feid

Tras cuatro años de relación y múltiples gestos públicos de apoyo, los seguidores de ambos comenzaron a notar su ausencia en redes y eventos recientes.

  Karol G y Feid, pareja desde 2021, no han vuelto a aparecer juntos en redes ni en eventos públicos, hecho que ha reavivado los rumores de una posible ruptura. FOTO redes sociales
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

En el universo del reguetón, pocas parejas habían despertado tanta simpatía entre los seguidores como la de Karol G y Feid. Su historia comenzó en 2021, cuando compartieron estudio por primera vez para grabar Friki, un tema que selló una química musical que pronto se trasladó fuera del escenario.

Desde entonces, los artistas colombianos se convirtieron en una de las duplas más visibles y queridas de la industria urbana.

Puede leer: Karol G lanzó colección de ropa con Diesel, ¿cuánto valen las prendas?

Durante casi cuatro años, los fans siguieron con entusiasmo cada gesto de apoyo entre ambos: mensajes en redes, apariciones conjuntas, presentaciones sorpresa y referencias cruzadas en conciertos. Su relación parecía avanzar al ritmo de sus carreras, cada vez más internacionales.

Sin embargo, parece que en las últimas semanas algo cambió. Los seguidores comenzaron a notar la ausencia de interacciones públicas entre ambos, un detalle que, en la era digital, suele disparar las especulaciones. Ni comentarios, ni likes, ni apariciones recientes en los momentos clave de sus agendas.

El punto más comentado fue la reciente campaña de Karol G con la marca Diesel. La artista publicó una sesión fotográfica que se viralizó por su estética y mensaje de empoderamiento, pero entre los miles de comentarios no apareció el de Feid, quien solía ser de los primeros en celebrarla.

A esto se sumó la fiesta de Halloween, donde el intérprete de La Inocente compartió imágenes bailando y disfrutando con amigos, sin rastro de Karol G. Tampoco hubo señales de ella en los comentarios o en las historias del artista paisa.

Por ahora, no existe confirmación oficial de una ruptura. Ninguno de los dos ha emitido declaraciones ni ha dejado pistas claras más allá de esa distancia digital que los seguidores interpretan como un silencio revelador.

Lea también: Selección Colombia recibió una invitación muy especial de Karol G en Medellín; así fue el encuentro

Lo cierto es que, en tiempos donde la vida personal de los músicos convive con sus estrategias de marketing, los movimientos, o la falta de ellos, en redes sociales pueden bastar para encender la conversación. Y en el caso de Karol G y Feid, esa conversación ya recorre millones de pantallas.

Sea un distanciamiento temporal o el final de una etapa, los fans mantienen la esperanza de verlos juntos de nuevo, al menos sobre un escenario.

Por ahora, solo queda la música que los unió y la duda de si ese Friki que los acercó en 2021 marcó también el inicio de una historia que podría haber llegado a su pausa más prolongada.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Karol G y Feid confirmaron su ruptura?
No. Ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial; los rumores se basan en señales indirectas.
¿Cuáles son las evidencias de distanciamiento?
Falta de publicaciones conjuntas en redes, agendas separadas y ausencia de comentarios en públicas recientes.

