El sarampión vuelve a encender las alarmas en Europa y América, ¿qué pasa en Colombia?

Desde hace más de una década, el sarampión es considerado una rareza en buena parte del mundo. Esto se debe a que, gracias a la creación de su vacuna –la cual fue ampliamente utilizada a partir de la década de los ochenta–, los casos de la enfermedad comenzaron a disminuir hasta el punto de que países como Estados Unidos y México se declararon libres de ella. Lea: OMS pide mejorar alimentación escolar: 1 de cada 10 niños en el mundo tiene obesidad Sin embargo, en los últimos meses las alertas se encendieron debido al aumento de casos. Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le quitó a España el estatus de país libre de sarampión después de que, desde 2017, este virus volviera a circular de manera sostenida. Lo mismo ocurrió con otros países europeos como Armenia, Austria, Azerbaiyán, Reino Unido y Uzbekistán. Para entender la importancia de este estatus, hay que comprender que de él gozan aquellos países en los que el sarampión no se transmite de manera endémica, es decir, que no tiene una presencia constante en ese territorio. Para perder esa condición, el virus debe haber reaparecido y la transmisión tiene que haberse mantenido por más de un año. Si uno mira las cifras, se dará cuenta del aumento. Por ejemplo, en la región europea, en 2024 se presentaron 127.350 casos, el doble que en 2023 y el máximo histórico desde 1997, según datos de la OMS. En 2023, en España hubo solo 11 casos, que en 2024 pasaron a ser 200 y en 2025, 400. También en América los casos han aumentado. Solo en Estados Unidos, en 2024, se reportaron aproximadamente entre 285 y 300 casos, mientras que datos preliminares señalan que en 2025 la cifra pudo haber ascendido a más de 1.500 infectados. En noviembre, debido al repunte del sarampión en Canadá, la región perdió su estatus de libre de sarampión: hasta ese mes, de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud, se habían notificado 12.593 casos y el 95 % de ellos estaban concentrados en Canadá, México y Estados Unidos.

¿Por qué aumentaron los casos de sarampión en Europa y América?

“Con una vigilancia reforzada, una mejor respuesta a los brotes y esfuerzos focalizados para llegar a las comunidades con baja vacunación, todos los países pueden lograr y mantener la eliminación”, aseguró Bhanu Bhatnagar, portavoz de la OMS en Europa, cuando esta semana informó acerca del aumento del sarampión en la región. El descenso de la vacunación es uno de los motivos por los que el sarampión viene aumentando en diferentes países. Como explicó el Instituto Pasteur, organización conocida internacionalmente por sus esfuerzos en la prevención de enfermedades infecciosas, estos lugares tienen en común una cobertura de vacunación deficiente. Lo que recomiendan las autoridades sanitarias es alcanzar una meta de vacunación del 95 %, ya que esta es la que puede generar inmunidad de grupo en una población. Solo en América, en 2024, el 31 % de los países alcanzó una cobertura del 95 % o más para la primera dosis, y únicamente el 20 % logró ese nivel para la segunda dosis.

“La reciente pandemia también tuvo un impacto significativo en la percepción de la vacunación. Si bien para algunas personas fortaleció su confianza en las vacunas, para otras generó preguntas y dudas. Se han producido varios brotes de sarampión en comunidades escépticas frente a la vacunación”, explica el Pasteur, haciendo referencia a un movimiento que ha tomado fuerza en los últimos años, especialmente en Estados Unidos, donde algunos grupos sostienen que estos biológicos tienen efectos negativos en la salud, a pesar de que la evidencia científica demuestra todo lo contrario. Se ha probado que las dos dosis ofrecen protección de casi el 100% contra el sarampión y se estima que, desde que se amplificó el uso de la vacuna, se han salvado más de 90 millones de vidas.

¿Qué pasa en Colombia con el sarampión?