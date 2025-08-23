El arte de sembrar corales: premian a Dislicores por convertir vidrio en vida marina

En la isla de San Andrés, donde la cuarta barrera coralina más grande del planeta lucha por sobrevivir, el vidrio se ha convertido en esperanza medioambiental. Durante años, las botellas vacías terminaban en un relleno sanitario donde eran nada más que basura, un problema que se agravaba en un territorio turístico cuyo consumo depende en gran parte de bebidas envasadas. Ahora, ese mismo residuo es triturado, convertido en arena de sílice y mezclado con cemento —forman unas “galletas”— para dar vida a estructuras que sirven de base para siembra de nuevos fragmentos de coral. La iniciativa se llama Un Arrecife de Vida, y es liderada por la empresa antioqueña Dislicores, que acaba de recibir el Premio ODS 2025 en la categoría empresarial, un reconocimiento entregado por Pacto Global Red Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá a las mejores prácticas de desarrollo sostenible. Le puede interesar: Preocupante: la muerte masiva de corales produce severos cambios en las corrientes marinas El proyecto nació de una imagen que parecía una paradoja: en Barú, en un arrecife conocido como Botellas, Luz María González de Bedout, vicepresidenta legal y relaciones corporativas de Dislicores, había visto de joven cómo el vidrio acumulado en el mar terminaba colonizado por corales que lo transformaban en un paisaje vivo. Años después, esa memoria se convirtió en la semilla de una idea: utilizar el principal residuo de la compañía, el vidrio de las botellas, no como un desecho, sino como materia prima para restaurar los arrecifes. Mientras la mayoría de empresas buscaba programas de sostenibilidad asociados a la siembra de árboles, ella quiso apostar por algo que tuviera relación directa con la actividad de la compañía y que, al mismo tiempo, dejara un legado ambiental. El océano produce el 70% del oxígeno que respiramos, y aunque los arrecifes apenas cubren el 0,2% de la superficie marina, sostienen el 25% de la vida que habita en el mar. En el mundo, cerca de 500 millones de personas dependen de ellos para su alimentación y su sustento económico. Además, funcionan como una muralla natural que protege a las comunidades costeras de tormentas y huracanes. En San Andrés, la reserva de la biosfera Seaflower concentra una riqueza que la hace comparable con la Gran Barrera de Coral australiana, pero enfrenta riesgos crecientes: el aumento de la temperatura del mar, la sobrepesca, las especies invasoras como el pez león y la presión del turismo sin manejo adecuado. Con esa urgencia ambiental, la idea de transformar botellas en arrecifes no era una quimera descabellada.

El proceso técnico es complejo, pero se puede resumir en una cadena de pasos. Primero, el vidrio es pulverizado hasta convertirse en una “arena” rica en sílice, compatible con la vida de los corales. Luego se mezcla con cemento en proporciones de 60% vidrio y 40% cemento. El resultado son discos —comparables a galletas— donde se fijan fragmentos de coral. Los biólogos seleccionan fragmentos que se han desprendido naturalmente o que corren el riesgo de morir cubiertos por algas. Esos fragmentos son fijados a las bases y llevados a guarderías submarinas, mesas metálicas instaladas a unos 120 metros de la costa y a 14 de profundidad, en sitios como El Cove o Big Mama. Allí permanecen vigilados, mientras los pólipos vuelven a crecer y el tejido coralino se regenera. Después de un tiempo, los fragmentos son trasplantados de nuevo al arrecife.

La inspiración para este procedimiento no surgió de la nada. Dislicores inició la experimentación con el uso del vidrio en el proyecto jardín de corales Inca Inca en Santa Marta, el cual se destacó por ser el de mayor éxito en la iniciativa del gobierno nacional Un Millon de Corales por Colombia. En el acuario de Santa Marta, junto a la Fundación SIM Caribe, probaron por primera vez la técnica de reemplazar la arena natural con vidrio pulverizado. Durante un año, trabajaron con el equipo científico liderado por el biólogo Anthony Combat. Fue allí donde comprobaron que el vidrio era un sustrato idóneo para los corales y, además, una alternativa que evitaba el daño ambiental de extraer arena de canteras o playas. Con el ánimo de incrementar los alcances técnicos, beneficios comunitarios y sortear dificultades logísticas y administrativas, la iniciativa UAV decidió buscar nuevos rumbos. San Andrés apareció como la opción natural: un ecosistema en crisis y, al mismo tiempo, un lugar donde la acumulación de vidrio se había convertido en un problema sin solución.

“Lo que estamos haciendo es un proceso de recircularidad muy lindo: el vidrio, que alguna vez fue arena, vuelve a convertirse en arena para dar vida”, explica Jhon Alexander Ortega Henao, director operativo del proyecto. Bajo su coordinación y en alianza con Greensouls, Un Arrecife de Vida consolidó un equipo multidisciplinario. Anthony Combat siguió como director técnico, acompañado de dos biólogos más que residen en San Andrés. Los lancheros del Cove se encargan de transportar las estructuras hasta las guarderías submarinas. Tres trabajadores locales producen las galletas de vidrio y cemento. Y poco a poco, los isleños han sido vinculados como “jardineros del mar”: personas encargadas de limpiar algas, vigilar los trasplantes y asegurar que los fragmentos prosperen. Los resultados empiezan a ser visibles. Hasta la fecha, se han sembrado más de 25.000 fragmentos de coral, distribuidos en siete mesas submarinas. Se han producido entre 7.000 y 9.000 galletas y se han recuperado casi tres toneladas de vidrio en la isla. En términos de proyección, la meta es restaurar el 10% de un arrecife de 164.000 metros cuadrados entre Punta Evans y Punta Faro. Para lograrlo, se calcula que en los próximos tres años será necesario reciclar al menos 12.200 botellas, unas seis toneladas de vidrio que hoy están condenadas al relleno sanitario de San Andrés.

El proyecto también avanza en la investigación científica con la participación progresiva biólogos y estudiantes de biología. Un arrecife de vida utiliza la fragmentación de secciones de colonias corales de oportunidad previamente identificados, permitiendo rescatarlas y buscar su propagación por reproducción asexual. que de otro modo morirían y multiplicarlos en guarderías. Los pólipos, esas diminutas unidades vivas que forman el coral reconstruyen sus tejidos y se propagan sobre la base de fabricación 60% vidrio y 40% cemento que después son trasladadas al arrecife objeto de restauración sobre montículos también fabricados con vidrio que asemejan las formaciones naturales presentes en el arrecife aumentando así el hábitat de especies de peces e invertebrados claves para la estabilidad del arrecife. Otro frente de innovación es el uso de hidrófonos para medir la biodiversidad a través del sonido. Los arrecifes vivos, explican los investigadores, producen un ruido distinto al de los arrecifes con pérdida de biodiversidad. Grabar y analizar esos sonidos permite evaluar el impacto de las guarderías y entender si la fauna marina está regresando. La evidencia preliminar es alentadora: a simple vista ya se observa un aumento de peces herbívoros y de otras especies que utilizan las estructuras como refugio. Más allá de lo ambiental, el proyecto busca transformar la relación de la comunidad con su entorno y el proyecto está apuntando a empezar estrategias con organizaciones locales y participación comunitaria. En alianza con pescadores, planean organizar jornadas de cacería de pez león, una especie invasora que amenaza a los arrecifes. Los chefs locales prepararán ceviches con esa captura, demostrando que se puede convertir un problema ecológico en una oportunidad gastronómica. También se están diseñando cartillas educativas para colegios de la isla, dirigidas a los estudiantes de grados superiores, con el fin de que entiendan el valor de los arrecifes y se vinculen a su cuidado. La visión a largo plazo es que San Andrés pueda convertirse en un laboratorio de economía circular: el vidrio molido no solo serviría para el mar, sino también para fabricar ladrillos, carreteras y parques infantiles.

En agosto de 2025, Un Arrecife de Vida recibió el Premio ODS en la categoría empresarial, un reconocimiento entregado en la octava versión del galardón a las buenas prácticas de desarrollo sostenible. De 250 iniciativas postuladas, fue seleccionada como la ganadora en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, que busca proteger la vida submarina. Para Dislicores representa una validación de su apuesta. “Es la confirmación que vamos por el camino correcto y lo que hacemos tiene sentido más allá del negocio”, resume Ortega. Fabio Arjona, director de Conservación Internacional en Colombia, y Carlos Correa, exministro de Ambiente, han descrito esta iniciativa como una de las más importantes del Caribe sur. La razón es que no se limita a un gesto simbólico: combina innovación técnica, impacto ambiental medible y participación comunitaria. En un contexto donde la mayoría de las campañas de sostenibilidad se quedan en el terreno de la comunicación, Un Arrecife de Vida avanza con resultados concretos.