Revelan nuevo hallazgo sobre la Sábana Santa de Turín, la reliquia que envolvió el cuerpo de Jesús

Una nueva investigación encontró que la Sábana Santa de Turín tiene rastros de ADN que apuntan principalmente a personas de Oriente Próximo. También hallaron microorganismos que suelen vivir en lugares con mucha sal. El estudio, liderado por el profesor Gianni Barcaccia, sugiere que la tela estuvo en un ambiente muy salado, como el Mar Muerto, lo que refuerza la idea de que pasó tiempo en esa región del mundo. Lea: Domingo de Resurrección: ¿Jesús fue un lunático, un mito o un genio histórico? Además, este nuevo análisis –publicado como una versión preliminar en la revista científica bioRxiv– también encontró rastros de ADN de plantas, animales y otros microorganismos. Por ejemplo, identificaron restos de coral mediterráneo, plantas como trigo, maíz, zanahoria y plátano, y animales como vacas, cerdos, pollos, perros y gatos. Esto sugiere que la tela ha estado expuesta a muchos ambientes y ha sido manipulada durante siglos. Desde los años ochenta ya se hablaba de este tema: un experto aseguró haber encontrado sangre humana del grupo AB en la sábana. Luego, en 2015, otro estudio mostró que el ADN presente en la tela provenía en gran parte de personas que la tocaron: más de la mitad de Oriente Próximo, cerca del 39% de India y menos del 6% de Europa.

Ahora, los investigadores creen que esa presencia de ADN de India podría explicarse por antiguos intercambios comerciales o por el uso de lino traído desde esa región en la época de los romanos. Incluso hay hipótesis de que telas finas de lino indio se usaban en rituales en Jerusalén. El nombre “Sábana Santa” también podría estar relacionado con una palabra griega que significa “lino fino” y con Sindh, una región de la India famosa por la calidad de sus tejidos. La historia respalda estas conexiones comerciales entre India y el Mediterráneo. Por eso, los científicos creen que la tela pudo haberse movido por esa zona e incluso que el hilo con el que fue hecha provenga de la India. Además, el estudio identificó un tipo de ADN común en poblaciones de Oriente Próximo, como los drusos, que tienen relación genética con judíos y chipriotas, y que a lo largo del tiempo se han mezclado con otros pueblos de la región.