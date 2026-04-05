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Revelan nuevo hallazgo sobre la Sábana Santa de Turín, la reliquia que envolvió el cuerpo de Jesús

Un nuevo estudio sobre la Sábana Santa revela ADN de Oriente Próximo y posibles vínculos con India. El análisis refuerza la hipótesis de que la reliquia pasó por el Mar Muerto y estuvo expuesta a múltiples ambientes. Los hallazgos reavivan el debate sobre el origen y la autenticidad de la manta.

  • La Sábana Santa mide 4.4 metros y está en Turín, Italia. FOTO: Cortesía
    La Sábana Santa mide 4.4 metros y está en Turín, Italia. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
05 de abril de 2026
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Una nueva investigación encontró que la Sábana Santa de Turín tiene rastros de ADN que apuntan principalmente a personas de Oriente Próximo. También hallaron microorganismos que suelen vivir en lugares con mucha sal.

El estudio, liderado por el profesor Gianni Barcaccia, sugiere que la tela estuvo en un ambiente muy salado, como el Mar Muerto, lo que refuerza la idea de que pasó tiempo en esa región del mundo.

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Además, este nuevo análisis –publicado como una versión preliminar en la revista científica bioRxiv– también encontró rastros de ADN de plantas, animales y otros microorganismos.

Por ejemplo, identificaron restos de coral mediterráneo, plantas como trigo, maíz, zanahoria y plátano, y animales como vacas, cerdos, pollos, perros y gatos.

Esto sugiere que la tela ha estado expuesta a muchos ambientes y ha sido manipulada durante siglos.

Desde los años ochenta ya se hablaba de este tema: un experto aseguró haber encontrado sangre humana del grupo AB en la sábana.

Luego, en 2015, otro estudio mostró que el ADN presente en la tela provenía en gran parte de personas que la tocaron: más de la mitad de Oriente Próximo, cerca del 39% de India y menos del 6% de Europa.

Ahora, los investigadores creen que esa presencia de ADN de India podría explicarse por antiguos intercambios comerciales o por el uso de lino traído desde esa región en la época de los romanos. Incluso hay hipótesis de que telas finas de lino indio se usaban en rituales en Jerusalén.

El nombre “Sábana Santa” también podría estar relacionado con una palabra griega que significa “lino fino” y con Sindh, una región de la India famosa por la calidad de sus tejidos.

La historia respalda estas conexiones comerciales entre India y el Mediterráneo. Por eso, los científicos creen que la tela pudo haberse movido por esa zona e incluso que el hilo con el que fue hecha provenga de la India.

Además, el estudio identificó un tipo de ADN común en poblaciones de Oriente Próximo, como los drusos, que tienen relación genética con judíos y chipriotas, y que a lo largo del tiempo se han mezclado con otros pueblos de la región.

Por otro lado, los microorganismos encontrados incluyen bacterias y hongos típicos de la piel humana, pero también otros que viven en ambientes muy salados, lo que vuelve a apuntar a lugares como el Mar Muerto.

La Sábana Santa es una tela de lino de 4,4 metros de largo y 1,1 metros de ancho que muestra la imagen de un hombre con señales de crucifixión.

Se conserva en la catedral de Turín, en Italia, y es una de las reliquias más debatidas del cristianismo: mientras algunos creen que cubrió el cuerpo de Jesús, otros estudios, como la datación por carbono, indican que podría ser de la Edad Media y otro más indicó que para el reflejo que quedó en la sábana se necesitarían más de 14.000 láseres, algo imposible en el siglo I.

A lo largo de los años ha sido analizada de muchas formas, incluso con rayos X y reconstrucciones en tres dimensiones.

Sin embargo, los científicos aclaran que muchos de los rastros encontrados también pueden explicarse por la contaminación acumulada con el paso del tiempo, debido a los viajes y la manipulación de la reliquia durante siglos.

* Con información de Europa Press

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