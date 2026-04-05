“El apoyo descarado del Gobierno le ha dado fuerza a Iván Cepeda”: congresista Daniel Carvalho

Daniel Carvalho fue elegido mejor representante de Antioquia por tres años, según Cifras & Conceptos. Decidió no reelegirse, pero el candidato al que apoyó, Camilo Quintero, no logró heredar su curul.

Hace unos días anunció, sin sorpresas, su apoyo a Sergio Fajardo a la presidencia. Pero no cierra otras puertas para esta elección ni para la regional del año entrante, en la que quiere ser elegido alcalde de Medellín.

Acaba de anunciar su apoyo a Fajardo, ¿cómo remontar en este escenario?

“Muy difícil esa idea de remontar. Pero en primera uno debe votar por quien considera el mejor, sin cálculos, sin sucumbir a la idea del voto útil o las encuestas. Para mí es Fajardo: por su experiencia y coherencia. Dicen que no genera ninguna emoción; a mí me genera tranquilidad y serenidad, lo que necesita el país. Vamos a intentar llevar ese mensaje, esperamos que eso ayude a crecer; no es fácil”.

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¿Cepeda no gana en primera?

“No, no tiene ni la popularidad ni la fuerza para eso. Las encuestas muestran que está por el 40%, le falta mucho. Pero el apoyo descarado del Gobierno le da una fuerza que no tienen los demás”.

¿A qué se refiere con eso?

“El presidente Petro ha participado directamente en política, por eso lo denuncié ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Con plata del MinSalud se pagó una gran manifestación en Bogotá para las legislativas...”.

¿Cree que al centro le sigue costando abrirse paso?

“El país tendió hacia dos polos. La crispación a la que nos han sometido los caudillos como Uribe y Petro, sumada a un ambiente mundial propenso al populismo, ha dejado a las voces moderadas sin espacio.

En la bancada de centro de Cámara se quemaron casi todos. Tendremos que replantear las formas y el fondo; tener mayor apertura a hacer alianzas electorales con fuerzas diferentes, pero con las que podemos trabajar”.

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Ha dicho que quiere ser alcalde de Medellín, ¿con quienes haría acuerdos?

“Primero, no con políticos, sino con fuerzas de la ciudad: empresarios, mundo cultural, líderes sociales. Ya lo he estado haciendo; luego de que esas conversaciones señalen caminos y personas, será prudente intentar acuerdos. Primero la visión de ciudad.

En función de ella, uno se da cuenta quién se acerca o no. He sido abierto a hablar con personas de todo el espectro político y social; a quienes encuentren compatible mi visión con la suya, conversaré y llegaré a acuerdos”.

¿Con quiénes no hablaría?

“Una línea roja es Daniel Quintero y todo lo que representa; en sus formas, lo que hizo a la ciudad, su equipo de trabajo. Y con todos los que sientan que la política es una herramienta para aplastar al otro no coinciden con lo que yo pienso que es: una forma de unir y tender puentes (...) Y el que utilice la violencia verbal o simbólica o vaya en contra de las instituciones democráticas”.

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Camilo Quintero no llegó a la Cámara, ¿cómo lo deja eso para su aspiración a la Alcaldía?

“En Medellín las elecciones locales y nacionales son diferentes. Es conservadora en las elecciones nacionales, pero en lo local es más abierta a lo alternativo, a los problemas cotidianos. Tras la derrota electoral del centro, necesitamos fortalecer los procesos y llegar a acuerdos antes de las elecciones; tuvimos mucha dispersión de votos. Pero no pienso que sea un obstáculo”.

Amplíe esa diferencia...

“En lo nacional se abordan temas relacionados con la moral de la gente: aborto, matrimonio homosexual, regulación de las drogas; la relación con EE. UU., Venezuela o Israel. Localmente importa lo cotidiano: movilidad, vivienda, problemas climáticos, empleo, seguridad, cultura ciudadana, servicios y espacios públicos...”.

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¿Se cerraría a Valencia-Oviedo en segunda si Fajardo no llega?

“No. Hay que ver los acuerdos programáticos a los que han llegado; hasta ahora ha sido show mediático. Pero hay que proteger la institucionalidad y la democracia que el gobierno Petro ha procurado destruir. Un criterio para mí en segunda será qué es lo mejor para Medellín y Antioquia. Es probable que vaya contra lo que Petro ha sido para ambas. Pero hoy estoy con Fajardo y espero que el público vea que no tiene que elegir según las encuestas”.

¿Votaría por Cepeda o De la Espriella en segunda?

“Definitivamente no”.