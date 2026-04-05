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DIM se concentra para el duelo de Copa Libertadores en el Atanasio Girardot ante Estudiantes

Kevin Mantilla es el único jugador que no podrá estar en este duelo, ya que tiene una lesión en el muslo izquierdo.

  • Frank Fabra, jugador del Independiente Medellín que se prepara para recibir la visita de Estudiantes de la Plata en el Atanasio Girardot por el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Frank Fabra, jugador del Independiente Medellín que se prepara para recibir la visita de Estudiantes de la Plata en el Atanasio Girardot por el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
  • Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay-1 2026 en Colombia, luego del triunfo este domingo 5 de abril del Cúcuta sobre el América de Cali.
    Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay-1 2026 en Colombia, luego del triunfo este domingo 5 de abril del Cúcuta sobre el América de Cali.
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

05 de abril de 2026
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Independiente Medellín se concentra esta semana en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El primer duelo de la zona A será este miércoles 8 de abril (7:00 p.m., en el Atanasio) ante Estudiantes de La Plata.

El técnico Alejandro Restrepo tendrá dos días para definir la nómina titular, en la que no podrá contar con el zaguero Kevin Mantilla, quien presentó una lesión en el muslo posterior izquierdo durante el partido ante América de Cali. Tras las ayudas diagnósticas, se detectó un problema “en el tendón conjunto de bíceps y semitendinoso”, anunció el club, al agregar que la incapacidad dependerá de su evolución clínica.

El Poderoso, que este lunes en la mañana tendrá atención a la prensa en la sede de Pilsen, viene de igualar 1-1 con el Once Caldas en Manizales y conserva opciones matemáticas de lograr una casilla entre los ocho primeros de la liga local.

Sin embargo, ahora la atención está puesta en el compromiso internacional ante un rival que viene de caer 1-0 frente a San Lorenzo en la liga argentina, donde marcha segundo con 21 puntos, a solo uno del líder Vélez Sarsfield.

A diferencia del equipo paisa, el “Pincha” ya está prácticamente clasificado a la siguiente fase en su país.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay-1 2026 en Colombia, luego del triunfo este domingo 5 de abril del Cúcuta sobre el América de Cali.
Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay-1 2026 en Colombia, luego del triunfo este domingo 5 de abril del Cúcuta sobre el América de Cali.

El técnico de Estudiantes, Alexander Medina, habló en rueda de prensa previo a su desplazamiento a Medellín. En sus declaraciones, divulgadas en la página oficial del club, señaló que ya tienen el chip puesto en el torneo continental: “Ya nos metimos de lleno en el partido ante el DIM. Estamos muy ilusionados por lo que significa esta competencia en la historia de Estudiantes y tenemos muchas ganas”.

Lea aquí: Un jugador del DIM y otro de Nacional ponen al fútbol colombiano en la élite juvenil de Sudamérica

En relación con el conjunto antioqueño, el estratega uruguayo señaló que el “DIM es un equipo de características típicas del fútbol colombiano: busca espacios y transiciona muy bien, con mucha gente y velocidad tanto física como técnica. Tiene aspectos muy interesantes, por lo que debemos tomar recaudos. También hay cuestiones que podemos explotar. Desde el sorteo venimos estudiando a todos los rivales y ojalá podamos interpretar bien el partido”.

Puntualizó que les viene una etapa exigente y por ello habrá rotación en varios partidos. “Dos, tres jugadores o a veces más. Tenemos un plantel muy competitivo y va a depender de cada juego y de las evaluaciones posteriores”.

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