DIM se concentra para el duelo de Copa Libertadores en el Atanasio Girardot ante Estudiantes

Independiente Medellín se concentra esta semana en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El primer duelo de la zona A será este miércoles 8 de abril (7:00 p.m., en el Atanasio) ante Estudiantes de La Plata.
El técnico Alejandro Restrepo tendrá dos días para definir la nómina titular, en la que no podrá contar con el zaguero Kevin Mantilla, quien presentó una lesión en el muslo posterior izquierdo durante el partido ante América de Cali. Tras las ayudas diagnósticas, se detectó un problema “en el tendón conjunto de bíceps y semitendinoso”, anunció el club, al agregar que la incapacidad dependerá de su evolución clínica.