‘Herencia’ del narco: varios de los 200 hipopótamos ya salieron de Antioquia y conquistan tres departamentos más

Un día es el video de tres hipopótamos, de noche, a un lado de una de las vías más importantes del país. En otra ocasión es el registro de otro que yace patas arriba tras morir en un choque con un camión en ese mismo carreteable. Varias veces se han escuchado igualmente quejas de campesinos por el daño a sus cultivos.
En otras han sido ejemplares de esta misma especie que intimidan a gente con sus fauces abiertas en bisagra para exhibir amenazantes sus colmillos; y en fin, cada vez son más los incidentes que involucran a estos animales originarios de África e introducidos por el capo Pablo Escobar hace 45 años a territorio colombiano.
No solo las escenas se van haciendo más constantes en las cercanías de la emblemática extensión que sirvió como fortaleza de quien fuera el hombre más buscado del mundo, sino que estos paquidermos se han extendido hasta alcanzar hoy porciones de cuatro departamentos.
De a pocos y silenciosamente han colonizado praderas y pantanos siguiendo el curso del río Magdalena y metiéndose por cualquier recodo donde encuentran las cantidades exorbitantes de comida necesarias para mantenerse.
Estos visitantes que no fueron invitados han invadido la cotidianidad de los colombianos. El último caso conocido que generó pánico fue la aparición de tres hipopótamos caminando sin afanes, como Pedro por su casa, por el borde de la autopista Medellín-Bogotá, cerca de Nápoles, el fin de semana del pasado 28 y 29 de marzo.
El hecho alarmó, sobre todo por haberse presentado en vísperas de la Semana Santa, cuando miles de carros transitan entre las dos principales capitales colombianas y por tanto podrían estar expuestos a que se ocasione un accidente de consecuencias fatales al paso por el carreteable de los hipopótamos que miden 5 metros de largo cuando están adultos y pesan entre 2.000 y 3.000 kilos o hasta mucho más.