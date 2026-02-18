x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Los robots se roban el show en la celebración del Año Nuevo Chino

La exhibición se hizo durante la gala anual del Festival de Primavera de CCTV, el programa de televisión más visto en China en la víspera del Año Nuevo Lunar.

  • Los robots humanoides hacen parte de las “nuevas fuerzas productivas de calidad”, que buscan potenciar las productividad mediante la automatización. Foto: GETTY.
    Los robots humanoides hacen parte de las “nuevas fuerzas productivas de calidad”, que buscan potenciar las productividad mediante la automatización. Foto: GETTY.
  • Los robots se roban el show en la celebración del Año Nuevo Chino
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Parece ciencia ficción, pero no. Es una muestra más del poderío tecnológico chino. Durante la gala anual del Festival de Primavera de CCTV, el programa de televisión más visto en China, los robots humanoides se robaron el show con demostraciones de artes marciales, coreografías de baile e interactuando con actores en medio de un sketch cómico.

Le puede interesar: Indignante: uso de IA en Colombia disparó creación de material sexual ilegal con niños

No es la primera vez que los robots participan en la celebración; ya lo habían hecho el año pasado, cuando aparecieron bailando con pañuelos rojos. Pero la diferencia, este año, fue el salto tecnológico. Los expertos destacaron un enorme avance en estabilidad, velocidad y coordinación. En un evento que contó con la actuación de estrellas como Lionel Richie y Jackie Chan, los robots se robaron el show.

El Festival de Primavera de CCTV, el programa de televisión más visto en China en la víspera del Año Nuevo Lunar. Es incluso comparable en alcance con el Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano en Estados Unidos, por eso, muchas empresas chinas aprovechan este escenario para mostrar sus desarrollos en vísperas de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, que es un periodo clave para atraer inversiones.

Los robots se roban el show en la celebración del Año Nuevo Chino

Este año participaron cuatro startups emergentes: Unitree Robotics, Galbot, Noetix y MagicLab, que presentaron sus robots humanoides. También participó Bytedance, desarrollador de TikTok, que presentó chatbot de inteligencia artificial (IA) Doubao.

“Lo que distingue a la gala de otros eventos similares en otros lugares es la conexión directa entre la política industrial y el espectáculo en horario estelar. Las empresas que aparecen en el escenario de la gala reciben recompensas tangibles en pedidos gubernamentales, atención de inversores y acceso al mercado”, le dijo Georg Stieler, director gerente para Asia y jefe de robótica y automatización en la consultora tecnológica Stieler, a DW.

Lea también: ¿Quiere eliminar sus datos personales de Google? Así lo puede hacer con la herramienta “Resultados sobre ti”

El desarrollo de la robótica humanoide es una de las grandes apuestas del Partido Comunista de China, liderado Xi Jinping, que busca potenciar la productividad mediante la automatización, en un contexto de envejecimiento de la población. Estos sistemas hacen parte de las llamadas “nuevas fuerzas productivas de calidad”, que también incluye industrias estratégicas como IA, drones y vehículos eléctricos.

Estos robots humaoindes son los grandes competidores del Modelo Optimus de Tesla, la empresa liderada por Elon Musk.

Temas recomendados

Tecnología
Robots
Desarrollo tecnológico
Empresas roboticas
China
Elon Musk
Xi Jinping
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida