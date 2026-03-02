Ataques con drones y quema de maquinaria: arremetida de disidencias en Cauca y Valle

El suroccidente del país volvió a vivir horas de tensión por una seguidilla de acciones armadas atribuidas a disidencias de las antiguas Farc. Ataques con explosivos lanzados desde drones en el municipio de Timbiquí, combates en el norte del Cauca y la quema de maquinaria en zona rural del Valle del Cauca marcan una nueva escalada en la región.

En el municipio de Timbiquí, sobre la costa pacífica, un puesto de control de la Armada Nacional fue atacado con artefactos explosivos lanzados desde drones. De acuerdo con el reporte oficial, la acción fue atribuida al frente 30 Rafael Aguilera, estructura señalada de operar bajo el mando de Iván Mordisco.

Lea también: EXCLUSIVO | Los chats que destaparon la red criminal del Clan del Golfo en Europa

El atentado dejó un infante de marina herido por esquirlas, quien tuvo que ser evacuado a un centro asistencial, además de daños en la infraestructura militar. Las autoridades advirtieron que el uso de drones para lanzar explosivos se ha vuelto una modalidad recurrente en esa zona del litoral, lo que representa un reto adicional para la Fuerza Pública y aumenta el riesgo para la población civil.

La situación también fue crítica en el norte del Cauca. En zona rural de Caloto, tropas del Ejército sostuvieron enfrentamientos con integrantes de las disidencias asociadas a Mordisco, en inmediaciones de una caseta comunal y una cancha de fútbol. Aunque el cruce de disparos generó temor entre los habitantes, el reporte oficial indicó que no se registraron personas heridas.

Entérese: Conozca el caso del niño que lleva seis años esperando un diagnóstico definitivo

En paralelo, en la zona alta rural de Tuluá, Valle del Cauca, hombres armados incineraron maquinaria forestal en el corregimiento de Puerto Frazadas. El coronel Diego Madrid, comandante de la Tercera Brigada, atribuyó estos hechos al frente 57 y señaló como responsable a alias ‘Óscar Barreto’, identificado como cabecilla de esa estructura.

Alias ‘Barreto’, cuyo nombre es Luis Carlos Pinilla, es considerado el máximo jefe del frente 57 ‘Yair Bermúdez’, grupo que, según inteligencia militar, cuenta con cerca de 80 integrantes armados y opera en municipios como Tuluá, Buga y Sevilla, financiándose mediante extorsiones y economías ilegales asociadas al narcotráfico. Aunque en el pasado tuvo vínculos con estructuras alineadas con Mordisco, actualmente actuaría de manera independiente.

Ante la reciente escalada violenta, el ministro de Defensa anunció una recompensa de hasta 640 millones de pesos por información que permita su captura. Unos 150 soldados, con apoyo aéreo, adelantan operaciones en la parte alta de la cordillera Central para ubicar tanto a ‘Barreto’ como a su segundo al mando, alias ‘Hersain’.