Cuatro de los mejores diez hospitales de Latinoamérica están en Colombia, ¿cuáles son?

Cada año se conoce el ranking de los mejores 80 hospitales y clínicas de Latinoamérica. Este es realizado por la firma Intellat, la cual se dedica al análisis de la calidad en las instituciones médicas de la región. El listado de 2025 fue publicado esta semana y, en el top 10, hay cuatro hospitales que son colombianos.

En total, en el ranking hay 26 instituciones de salud del país, dos menos que en el de 2024, cuando el listado fue conformado por 60 hospitales. Para posicionar estas instituciones se evalúan varios aspectos, como la seguridad y resultados clínicos, el personal, la creación de conocimiento, la eficiencia, la tecnología, la telemedicina, la sostenibilidad y la experiencia del paciente.

Cada clínica y hospital se califica con un puntaje de 0 a 100, siendo esta última la puntuación mayor. Además, también se les posiciona por especialidades para evaluar la atención en cada una de estas áreas: hay rankings de cardiología, oncología, ginecología y obstetricia, y pediatría; y cada uno tiene 25 instituciones.