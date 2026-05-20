Tutela ordena matricular a joven ciclista desescolarizado en Amagá, tras meses sin clases

En segunda instancia, un juez de Amagá le puso fin a la angustia que por varios meses padeció la familia del joven David Arias Muriel, un ciclista de alto rendimiento de 13 años, quien permaneció por fuera del sistema educativo por meras leguleyadas.
Según denunció la familia del ciclista el pasado mes de febrero en EL COLOMBIANO, la Institución Educativa San Fernando de Amagá se había negado a matricularlo en grado noveno. La razón: se había cuestionado la validez de los estudios que el menor cursó en 2025 bajo modalidad virtual y “homeschool” (escuela en casa) mientras ajustaba su formación académica a sus entrenamientos deportivos.