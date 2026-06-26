Coma rico en “Marinilla al Plato”: el evento gastronómico del Oriente

Del 26 de junio al 5 de julio se realizará la cuarta versión de “Marinilla al Plato” 2026. Es la cuarta edición y, según confirmó Marlenny Buitrago, secretaria de desarrollo económico y turismo de este municipio, habrá más de cien propuestas gastronómicas. “Queremos resaltar lo mejor de nuestras tradiciones y el talento de nuestros cocineros”, añadió.

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En la edición de este año, “Marinilla al Plato” se integra oficialmente a la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia a la Mesa, una iniciativa nacional que reúne y fortalece encuentros enfocados en la promoción de la identidad culinaria de diferentes territorios del país. “Este reconocimiento posiciona a Marinilla dentro del circuito nacional de eventos gastronómicos y resalta su apuesta por visibilizar la riqueza de su cocina local y tradicional”, se lee en el comunicado de prensa publicado por los organizadores.

Uno de los principales componentes de la programación será el Segundo Congreso Gastronómico Marinilla al Plato, que se llevará a cabo del 26 al 28 de junio en el parque principal del municipio. Este espacio académico reunirá a expertos, cocineros, empresarios y referentes de la gastronomía regional, nacional e internacional.