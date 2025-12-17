No deje de ir a verlos: cinco pesebres para visitar esta Navidad en Medellín

El pesebre, más que uno de los protagonistas de la decoración navideña, es una tradición decembrina que ha atravesado generaciones. Recrear el momento histórico en el que, según la Biblia, Jesús nació en medio de paja y animales en Belén se ha convertido en tarea de todos los años para aficionados y profesionales pesebristas en esta época. Lea: Los mejores buñuelos de Medellín tienen tradición y chicharrón; estos ganaron premio a los mejores La costumbre se cree que proviene de San Francisco de Asís, quien vivió a finales del siglo XIIy principios del XIII, y quien representaba esta escena con personas en Greccio, Italia. Ahora, con materiales como madera y plástico, y otros poco convencionales como flores y lana, estas creaciones se preservan hasta el punto de haber incluido elementos de la cultura de cada país en ellas. Estos son cinco pesebres de diferentes tamaños, tipos y materiales que puede visitar en Medellín en esta Navidad:

150 pesebres en el Museo El Castillo

En 2025, la Exposición de Pesebres llegó a su edición número 41. La tradicional muestra del Museo El Castillo, que este año cuenta con 150 pesebres, tiene como tema central “Reyes y pastores adoran al Niño Jesús”. La representación más grande mide seis metros y tiene más de 30 figuras, mientras que el más pequeño es de seis centímetros y está hecho de pétalos de rosa. Hasta el 2 de febrero de 2026 estará abierta la exposición. Adicional a este evento, cada fin de semana hasta el 20 de diciembre en el Museo habrán conciertos navideños a las 3:30 p. m.

Este es el pesebre más grande de la exposición del Museo El Castillo. FOTO: Cortesía

Pesebres de barrio en La Central

Por primera vez, este centro comercial realiza la Exposición de Pesebres Barriales, la cual reúne nueve pesebres realizados por vecinos, artistas y aficionados de diferentes barrios de Medellín. Obras de El Poblado, Laureles, Rodeo Alto y Villa Hermosa hacen parte de la muestra, en la que hay escenas creadas con materiales tradicionales como madera y otras catalogadas como artísticas, en las cuales usaron cartones de huevo o lana en el caso de un pesebre hecho en crochet. Hasta el 8 de enero de 2026 estarán expuestas estas escenas en el cuarto piso de La Central.

Este es uno de los pesebres que hace parte de la exposición del centro comercial. FOTO: Cortesía La Central

El de la Parroquia de San Marcos

En la Parroquia de San Marcos, ubicada en el barrio La Magnolia en Envigado, el pesebre es quien da la bienvenida a los visitantes del templo. Representando el nacimiento de Jesús, este es el protagonista de las novenas que van hasta el 24 de diciembre y que se hacen todos los días a las 4:00 p. m. También en Envigado, pero en la Parroquia Sagrado Corazón, hay un pesebre monumental, obra que sorprende a aquellos que la visitan.

Las novenas en la Parroquia de San Marcos se realizan todos los días a las 4:00 p.m. FOTO: Manuel Saldarriaga

Pesebre bíblico de la Metropolitana

Este año, la Catedral Metropolitana, ubicada en el Parque de Bolívar, quiso rendirle homenaje a Medellín en su cumpleaños 350 con su tradicional pesebre. El reconocido pesebrista Gustavo Gaviria participó en esta obra que tiene aproximadamente 110 figuras y tiene cinco metros de ancho y seis de profundidad. En total, armar este pesebre bíblico tomó casi cinco días e implicó una preparación de más de seis meses.

Esta obra que tiene aproximadamente 110 figuras. FOTO: Manuel Saldarriaga

Un megapesebre en El Tesoro

En la Plaza Luces del Parque Comercial El Tesoro hay un pesebre monumental que tiene más de 300 figuras que van entre ángeles, animales, pastores y mercaderes. Construir esta representación le tomó cuatro días y meses de trabajo previo a los pesebristas Lenis Augusto Agudelo Flórez y Luis Fernando Monsalve Moreno, junto a su equipo de cuatro personas más. Además de recrear el nacimiento de Jesús, este pesebre recrea otros momentos bíblicos como la llegada de los Reyes Magos. Esta obra de arte podrá visitarse hasta el 25 de enero de 2026.