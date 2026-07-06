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Dimatea, la perra antiexplosivos que protegió a Colombia durante cinco años, inicia su retiro con nueva familia

La pastor alemán integró el equipo antiexplosivos del Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana durante cinco años.

  • Tras culminar su servicio, fue entregada a una familia que cumplió con los requisitos para adoptarla. Foto: cortesía Fuerza Aeroespacial Colombiana.
    Tras culminar su servicio, fue entregada a una familia que cumplió con los requisitos para adoptarla. Foto: cortesía Fuerza Aeroespacial Colombiana.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Después de cinco años detectando explosivos y protegiendo instalaciones militares, aeronaves y personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Dimatea, una pastor alemán entrenada como canina antiexplosivos, inició oficialmente su retiro del servicio activo.

La perra hizo parte del equipo especializado del Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM 5), ubicado en Rionegro, Antioquia, una unidad que fortalece la seguridad mediante la detección de artefactos explosivos.

Según la Fuerza Aeroespacial Colombiana, su trabajo, basado en el entrenamiento y la coordinación permanente con su manejador, contribuyó a proteger instalaciones estratégicas y apoyar el cumplimiento de la misión institucional.

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Con el fin de su etapa de servicio, Dimatea fue entregada a una familia colombiana como parte del protocolo que aplica la Fuerza Aeroespacial para los animales que culminan su carrera.

Los interesados en adoptar deben demostrar que cuentan con espacio adecuado, asumir su manutención y atención veterinaria, y comprometerse a brindarles los cuidados que requieren durante su retiro.

En algunos casos, los ejemplares permanecen con los soldados o guías que los entrenaron; en otros, como Dimatea, son entregados a familias previamente evaluadas.

Una carrera desde cachorra

Según la Fuerza Pública, estos caninos comienzan su entrenamiento desde muy temprana edad. Una vez superan las pruebas de formación, son asignados a diferentes especialidades: detección de explosivos, búsqueda y rescate, detección de narcóticos, seguridad y combate, e incluso labores de terapia.

El entrenamiento básico se realiza en escuelas especializadas y dura entre tres y cuatro meses, según el rendimiento del animal. Luego, en sus unidades de destino, continúan con ejercicios semanales para mantener sus capacidades.

La señal que estos perros utilizan al detectar una amenaza es deliberadamente discreta: simplemente se sientan. Esa acción, aparentemente simple, le indica al guía que hay un peligro inminente y activa el protocolo de seguridad correspondiente.

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Dimatea, que dedicó toda su vida operativa a la detección de explosivos, ahora dejará atrás los entrenamientos y las jornadas de servicio para comenzar una vida familiar.

Lea más: Así es el nido de los ‘Halcones’ y los ‘Arpía’ en Rionegro

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