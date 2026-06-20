La fiebre por la “laminita” que falta: Panini y los álbumes mundialistas

En algún momento de enero de 1950, en el Estadio Comunale de Florencia, el defensa de la Juventus Carlo Parola recibió un balón en el área y, en lugar de despejarlo con la cabeza como habría hecho cualquier otro, lanzó su cuerpo hacia atrás y ejecutó en el aire una media chilena perfecta. Lea también: De Maradona a Camus: 10 libros para entender la fiebre por el fútbol Un fotógrafo llamado Corrado Banchi, sentado detrás del arco en una posición inusualmente baja, apretó el obturador y, sin saberlo, capturó una imagen que se convertiría en el ícono del coleccionismo futbolero más reconocido del mundo: la silueta del jugador en pleno vuelo, la misma que once años después quedaría estampada en los sobres del álbum Panini como la figurita Calciatori...