Tamá: el oso que murió sin conocer la libertad

El oso, de 11 años, murió por complicaciones respiratorias mientras era trasladado a un bosque protegido. Conozca qué salió mal en el operativo de Parques Nacionales y por qué este símbolo de la conservación nunca pudo regresar a su hogar.

  • El oso andino, también conocido oso de anteojos es considerado un en estado vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Foto Parques Nacionales Naturales.
Agencia AFP
hace 11 horas
bookmark

Un oso andino, célebre por haberse escapado de un zoológico en 2022 en Colombia, murió el miércoles durante un traslado aéreo que buscaba dejarlo finalmente en libertad en un bosque protegido, informaron autoridades ambientales.

El oso Tamá, de 11 años, negro y de antifaz blanco, llevaba tres años siendo preparado para su liberación en un santuario cercano a Bogotá. Desde un aeródromo cercano, funcionarios ambientales lo subieron en la mañana a una avioneta para trasladarlo a Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.

Allí fue puesto a bordo de otro vuelo con destino final al Parque Nacional Tamá, de donde era originario y por el que recibió su nombre cuando fue rescatado de la orfandad con solo meses de edad.

Pero “condiciones meteorológicas adversas” obligaron al equipo a retornar a Cúcuta, aseguró un comunicado la dirección colombiana de Parques Nacionales.

En el trayecto, el oso “dio signos de dificultad respiratoria”. Las maniobras de reanimación del equipo veterinario que lo acompañaba en el vuelo “no dieron resultado”, agregó el boletín.

Tamá no presentó problemas de salud en los exámenes médicos que le realizaron previo a su traslado, según la entidad.

En septiembre de 2022, el animal aprovechó un daño en una de las rejas del zoológico donde se encontraba y escapó. Su fuga desató una mediática persecución de dos semanas por un cerro en las afueras de Bogotá.

El oso andino, también llamado oso de anteojos por su característico antifaz, es la única especie de oso que habita en Sudamérica.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la considera una especie en estado vulnerable.

Está amenazada principalmente por la pérdida de su hábitat natural, castigado por la deforestación.

Las autoridades ambientales calculan que hay entre 2.000 y 5.000 especímenes en las áreas protegidas del país.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué era famoso el oso Tamá en Colombia?
Tamá se hizo célebre en septiembre de 2022 cuando escapó de su recinto en un zoológico cerca de Bogotá. Durante 15 días, el oso burló cercos y cámaras en los cerros, convirtiéndose en un símbolo de la libertad y la vida silvestre.
¿Cuántos osos de anteojos quedan en Colombia?
Se estima que en las áreas protegidas de Colombia habitan entre 2.000 y 5.000 ejemplares. El oso de anteojos ( Tremarctos ornatus) es la única especie de oso en Sudamérica y está categorizada como vulnerable por la pérdida de hábitat y deforestación.

Temas recomendados

Ciencia
Investigación
Medio ambiente
Fauna
Muerte
Animales
Libertad
Bienestar animal
Derecho animal
Liberación
Osos
Colombia
