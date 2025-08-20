x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ocultaron el cuerpo de su amigo por más de un año para seguir cobrando su pensión en EE. UU.

Pareja en Colorado convivió con el cadáver de su amigo para quedarse con su pensión.

  • Los acusados ocultaron la muerte de su amigo para seguir cobrando sus cheques de pensión. Imagen: Freepik.
    Los acusados ocultaron la muerte de su amigo para seguir cobrando sus cheques de pensión. Imagen: Freepik.
El Colombiano
El Colombiano
20 de agosto de 2025
bookmark

Una pareja residente en Lakewood, un suburbio al oeste de Denver (Colorado), fue arrestada tras descubrirse que mantuvo oculto el cadáver de su amigo durante un año y medio para seguir recibiendo sus beneficios de la Seguridad Social.

Según la orden de arresto difundida esta semana, James Agnew, de 55 años, y Suzanne Agnew, de 57, escondieron el cuerpo de James Francis O’Neill, de 64 años, quien habría muerto entre el 10 y el 20 de diciembre de 2023 mientras dormía. La autopsia aún no determina con certeza la causa de su fallecimiento.

El hallazgo se produjo el pasado 3 de julio, cuando detectives de Lakewood ingresaron al apartamento de la pareja con una orden judicial. El cuerpo de O’Neill estaba debajo de un colchón inflable en el dormitorio. Los investigadores encontraron que los ocho perros chihuahuas de los acusados habían mordido los restos humanos.

De acuerdo con los documentos judiciales, Suzanne Agnew confesó que mantenía una relación íntima en trío con O’Neill y su esposo. Tras la muerte del hombre, la pareja decidió no reportar el deceso para seguir cobrando su pensión mensual, cercana a los 1.000 dólares. En total, se apropiaron de al menos 17.400 dólares, utilizando su tarjeta débito y retirando los depósitos mensuales.

La investigación se inició cuando el hermano de O’Neill, con quien no hablaba desde 2019, intentó localizarlo para informarle de una herencia. Al no conseguir respuesta, alertó a la Policía en junio pasado. En una primera visita, los agentes incluso confundieron a James Agnew con la víctima, pero posteriormente confirmaron la suplantación gracias a la revisión de cámaras corporales.

James y Suzanne Agnew enfrentan cuatro cargos criminales, entre ellos manipulación de un cadáver, robo y fraude financiero. De ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de 10.000 dólares.

El caso recuerda otros escándalos recientes en Estados Unidos relacionados con el ocultamiento de cadáveres por motivos económicos, como el hallazgo de casi 190 cuerpos en descomposición en una funeraria de Colorado en 2023 o el caso ocurrido en Texas en 2000, cuando un hombre convivió con los cuerpos de sus padres para seguir recibiendo sus beneficios de la Seguridad Social.

Temas recomendados

Pensiones
Seguros
Delitos
Cadáveres
Parejas
muertos
Amigos
Estados Unidos
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida