Grupo Éxito duplica compras a campesinos del Valle del Cauca que sustituyen sus cultivos ilícitos

El Grupo Éxito reafirmó su apuesta por el desarrollo rural y la economía campesina al anunciar un incremento en la frecuencia y volumen de compra de productos agrícolas provenientes de la Asociación de Cultivadores del Sanquinini (Asoculsan), ubicada en el corregimiento El Naranjal, en Bolívar (Valle del Cauca).
Durante una visita al territorio, El presidente de la compañía, Carlos Calleja., informó que el grupo pasará de comprar cada 15 días a hacerlo semanalmente, duplicando las adquisiciones de 10 a 20 toneladas mensuales.