Ayudan a limpiar los estadios, pero no sus casas: la realidad de los hombres japoneses

Las imágenes de los aficionados de los Samuráis azules limpiando los estadios del Mundial antes de abandonarlos les han valido elogios, pero en Japón una publicación viral se queja de que los hombres pocas veces hacen lo mismo en sus hogares.
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La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) celebró esta semana en la red social X los “modales impecables” de los aficionados japoneses, que recuperaban de forma escrupulosa sus desechos en las gradas tras los partidos.