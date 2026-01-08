x

Estas son las series y películas nominadas a los SAG Awards 2026

Una batalla tras otra, con Leonardo DiCaprio; Frankenstein, con Jacob Elordi, y Marty Supreme con Timothée Chalamet, son algunas de las producciones favoritas en los nominados a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood 2026.

    Stranger Things, Frankenstein y Wednesday son algunas de las producciones nominadas a los SAG Awards 2026. FOTO: NETFLIX
  • Estas son las series y películas nominadas a los SAG Awards 2026
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 8 horas
La 32.ª edición anual de los Premios al Actor, entregados por el Sindicato de Actores de Cine – Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), reveló la lista de nominados que reúne a algunas de las figuras más influyentes del cine y la televisión, con producciones que dominaron el último año.

La ceremonia se transmitirá en vivo el domingo 1 de marzo de 2026 a través de Netflix, marcando el tercer año consecutivo en que la plataforma de streaming emite el evento.

Entre los nominados de esta edición figuran Michael B. Jordan, Ariana Grande, Jacob Elordi, Jean Smart, Seth Rogen y Jenna Ortega, quienes competirán por el reconocimiento de sus propios colegas.

Los Premios al Actor se distinguen por ser la única ceremonia televisada dedicada exclusivamente a reconocer el trabajo actoral en cine y televisión.

Son votados por una membresía de más de 160.000 artistas afiliados a SAG-AFTRA, lo que los convierte en los premios con el mayor numero de votación de la industria. Desde su debut en 1995, la estatuilla conocida como “El Actor” se ha consolidado como uno de los reconocimientos más valorados por intérpretes de todo el mundo.

En el cine, títulos comoFrankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otrayPecadores lideran las nominaciones al elenco destacado. En las categorías individuales sobresalen nombres comoTimothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Emma Stone, Jessie Buckley y Kate Hudson.

En televisión, las series dramáticas más reconocidas del año se disputan el premio al mejor elenco, con títulos como The Diplomat, Severance, The White Lotus y The Pitt.

Uno de los momentos más esperados de la noche será el homenaje a Harrison Ford, de 83 años, quien recibirá el Premio a la Trayectoria, el máximo reconocimiento de SAG-AFTRA, por su contribución a la industria.

Lea también: Adolescencia, The Pitt, The Studio, Sinners y Frankenstein, lo mejor de la TV y el cine según los Critics Choice

Estas son las series y películas nominadas a los SAG Awards 2026

Lista completa de las nominaciones a los premios SAG 2026

Nominaciones de películas

Actuación destacada de un elenco en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Actuación destacada de una actriz en un papel principal

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Emma Stone, Bugonia

Actuación destacada de un actor masculino en un papel principal

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Jesse Plemons, Bugonia

Actuación destacada de una actriz en un papel secundario

Odessa A’zion, Marty Supreme

Ariana Grande, Wicked: Para siempre

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Actuación destacada de un actor masculino en un papel secundario

Miles Caton, Sinners

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Una batalla tras otra

Elenco de especialistas (dobles de riesgo) en una película

F1

Frankenstein

Misión: Imposible - El ajuste de cuentas final

Una batalla tras otra

Sinners

Nominaciones de series

Actuación destacada de un elenco en una serie dramática

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Actuación destacada de una actriz en una serie dramática

Britt Lower, Severance

Parker Posey, The White Lotus

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Actuación destacada de un actor masculino en una serie dramática

Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

Noah Wyle, The Pitt

Actuación destacada de un conjunto en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

Actuación destacada de una actriz en una serie de comedia

Kathryn Hahn, The Studio

Catherine O’Hara, The Studio

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Actuación destacada de un actor masculino en una serie de comedia

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Actuación destacada de una actriz en una película para televisión o una miniserie

Claire Danes, The Beast in Me

Erin Doherty, Adolescence

Sarah Snook, All Her Fault

Christine Tremarco, Adolescence

Michelle Williams, Dying for Sex

Actuación destacada de un actor masculino en una película para televisión o una miniserie

Jason Bateman, Black Rabbit

Owen Cooper, Adolescence

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys, The Beast in Me

Actuación destacada de un elenco de especialistas (dobles de acción) en una serie de televisión

Andor

Landman

The Last of Us

El Juego del Calamar

Stranger Things

Lea más: Conozca las películas prenominadas a los Óscar y cómo verlas en Colombia

