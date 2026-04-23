La crisis en la industria musical: muchas canciones a diario, ¿y de la salud mental de los músicos qué?

Los músicos tienen una de las tasas de suicidio más altas del mundo, lo dice un estudio publicado por el músico y académico George Musgrave y el psicólogo clínico y experto en prevención de suicidio Dorian Lamis en la revista Frontiers of Public Health, en marzo de 2025. “El discurso histórico en torno al suicidio de músicos a menudo ha perpetuado narrativas problemáticas: normalizando estas muertes como inevitables o mitificándolas dentro de un marco romántico de sufrimiento artístico”, escribieron los autores del estudio. Le puede interesar: ¿Se siente cansado o desconcentrado? El sueño y la productividad, lo más afectado por uso de redes sociales Pero la investigación revela que la realidad es mucho más compleja que el mito del genio atormentado. “Es necesario examinar los múltiples factores de estrés ocupacionales y psicosociales característicos de las carreras musicales, incluyendo las prácticas abusivas de la industria, los trastornos por consumo de sustancias, la inestabilidad financiera, la mayor exposición a las redes sociales, la ansiedad relacionada con el desempeño, la presión interna por el logro y los patrones de sueño irregulares”.

Para muchos, la música es un trabajo informal que realmente no se diferencia mucho de aquel que va por la calle vendiendo cosas. Pero eso no se ve mucho, porque las cifras que se publican año a año sobre la industria musical muestran otro panorama, el de las plataformas de streaming y los grandes artistas, los conciertos sold out, las miles y hasta millones de reproducciones de las canciones, en fin. Pero casi nunca ve los casos de músicos jóvenes con enfermedades de viejos, por trabajar sin descanso, las deudas, la incertidumbre, los problemas. –Hay unas situaciones muy terribles, hay un estudio de Record Union que dice que el 73% de los músicos independientes sufren ansiedad y depresión mixta y que casi el 80% usa estrategias de afrontamiento como consumo de sustancias, incluso abandonan su carrera para siempre-, dice Nicolás Benavides Gómez, músico, psicólogo y creador de PiscoStudio, un espacio de atención y difusión de salud mental. Puede leer: Adicción a redes sociales: cómo saber si su hijo tiene problemas y qué hacer al respecto El proyecto, que empezó a funcionar en julio del año pasado, es la formalización de un trabajo que Nicolás viene haciendo hace años, cuando cursaba el pregrado y luego una maestría en Psicología Clínica y Familia, en la Universidad Santo Tomás en Bogotá.