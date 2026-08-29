Estas son las seis mujeres afro que están transformando Colombia

Gobernar en medio de una emergencia, convertir una finca en reserva natural, liderar la primera orquesta verde de Latinoamérica, fundar una empresa de moda para dar nuevas oportunidades de vida a quienes lo necesitan, transformar la política de equidad racial desde las altas esferas y conquistar escenarios musicales a nivel mundial.
Estos son algunos de los caminos que han trazado seis de las mujeres afrocolombianas cuyas historias comparten un hilo común: la determinación de construir desde lo que otros considerarían un punto de partida imposible.
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Sus trayectorias van desde el Chocó hasta Alemania, desde Urabá hasta Cambridge. Todas encontraron en sus familias, trabajo duro e identidad una razón para seguir. Colombia las tiene como referentes porque demuestran lo que es posible cuando el talento encuentra determinación.