x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La carrera lunar se reactiva: las razones detrás del regreso del ser humano a la Luna

El ser humano volverá a la Luna en el marco de la misión Artemis tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la Nasa desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972.

  • Los preparativos de la misión Artemis han despertado la curiosidad del mundo entero. Se espera que comience en marzo. FOTO GETTY
    Los preparativos de la misión Artemis han despertado la curiosidad del mundo entero. Se espera que comience en marzo. FOTO GETTY
Europa Press
hace 3 horas
bookmark

La misión Artemis II, que previsiblemente se lanzará en marzo de 2026, será la primera misión tripulada del programa Artemis, que transportará a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna.

Tras más de 50 años, la Nasa ha decidido volver a la Luna pero de una manera sostenida, es decir, ir para quedarse. Para ello, se creará una infraestructura permanente (Gateway) diseñada para un mínimo de quince años.

Siga leyendo: El despegue de Artemis II, último paso de la humanidad para volver a la Luna

El programa Artemis, a diferencia del programa Apolo en el que los astronautas estuvieron en la superficie lunar alrededor de una quincena de días en total, tiene la finalidad de que el ser humano aprenda a vivir y a trabajar durante largos periodos en la superficie de otro mundo, así como aprender a explotar recursos lunares.

Tras el vuelo de prueba sin tripulación de Artemis I, Artemis II contará con una tripulación de cuatro astronautas –Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la Nasa; y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense– que completarán una trayectoria de vuelo diferente. De este modo, por primera vez irán a la Luna una mujer, una persona negra y una persona no americana.

“Se irá a la Luna con un gran esfuerzo internacional liderado por Estados Unidos pero incluyendo multitud de países y haciendo uso de sectores tanto público como privado, creando las condiciones para una eventual Economía Lunar”, ha explicado en un encuentro con los medios el jefe de producción de los módulos de servicio europeos de la nave Orion de la Agencia Espacial Europea (ESA), Guillermo González.

Lea aquí: Descubren nuevas pistas de cómo se produce la expansión del universo

El experto de la ESA ha destacado que la misión Artemis combina misiones con astronatuas y con robots/rovers y que servirá para “inspirar a las futuras generaciones de ingenieros y científicos” y “para aprender y así un día poder ir a Marte”, ha afirmado.

La nave espacial Orión, que será lanzada por el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la Nasa desde el Centro Kennedy en Florida, orbitará la Tierra varias veces, luego emprenderá un viaje de cuatro días a la Luna, sobrevolará el satélite natural y regresará a la Tierra.

Tras alcanzar la órbita terrestre, la etapa superior del cohete impulsará a Orión a una órbita altamente elíptica, donde la tripulación y los equipos de la misión verificarán que todos los sistemas funcionen correctamente.

Durante esta fase, los astronautas también tomarán el control manual de la nave espacial para realizar una demostración de operaciones de proximidad con Orión utilizando los motores del Módulo de Servicio Europeo. Estas capacidades serán cruciales en futuras misiones Artemis, en particular en el transporte y posicionamiento de elementos de la Plataforma Orbital Lunar (Gateway), como el módulo lunar I-Hab de la ESA.

Temas recomendados

Ciencia
Astronomía
Sistema Solar
Luna
Artemis
Apolo
Norteamérica
Estados Unidos
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida