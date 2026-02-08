Día clave de excarcelaciones en Venezuela: estos son los aliados de María Corina Machado liberados

Este domingo se registró una nueva jornada de liberaciones de presos políticos en Venezuela, en un movimiento que benefició principalmente a dirigentes y figuras cercanas a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Las excarcelaciones se produjeron en medio de un clima político aún tenso y bajo un proceso anunciado días atrás por las autoridades que hoy ejercen el poder en el país.
La primera liberación que se conoció fue la de Juan Pablo Guanipa, uno de los dirigentes más visibles del entorno de Machado y una de las voces más críticas del régimen en los últimos años. Su salida de prisión marcó el inicio de una cadena de excarcelaciones que se fue confirmando a lo largo del día.