x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Conozca el millonario monto que Boca Juniors pagaría por el colombiano Edwuin Cetré

Boca Juniors cerraría el fichaje de Cetré este lunes. Opción del extremo tras su fallido a Brasil.

  • El extremo colombiano Edwuin Cetré quien pasó por Junior y por el DIM se podría convertir este lunes en nuevo jugador de Boca Juniors. FOTO GETTY
    El extremo colombiano Edwuin Cetré quien pasó por Junior y por el DIM se podría convertir este lunes en nuevo jugador de Boca Juniors. FOTO GETTY
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Lo que comenzó como un sondeo tras su frustrado paso al fútbol brasileño, se convirtió este domingo en la noticia del día en el mercado de pases argentino. Boca Juniors aceleró a fondo y, según informan diversos medios, ya existe un principio de acuerdo para que el extremo colombiano Edwuin Cetré se convierta en el nuevo refuerzo del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

El Diario Olé señala que el jugador no fue citado para el partido con Riastra de este lunes y que el jugador le regaló la camiseta a la cocinera del club en señal de despedida.

Según TyC Sports, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme envió una oferta formal que ronda los 6 millones de dólares brutos por la totalidad de la ficha. La operación es tripartita, ya que Boca debió negociar tanto con Estudiantes de La Plata como con el Independiente Medellín, dueños del pase en partes iguales.

Por su parte, El Intransigente detalla que el club de la Ribera pagaría cerca de 4 millones de dólares por el 50% que le corresponde al “Pincha”, una cifra que superaría lo que en su momento ofreció el Athletico Paranaense.

Cronograma de llegada

La urgencia de Boca por cerrar el fichaje responde a la grave lesión de Rodrigo Battaglia, que le otorgó al club un cupo extraordinario para incorporar hasta el 18 de febrero. Según One Football, se espera que Cetré se realice la revisión médica entre el lunes y el martes para firmar un contrato que lo vincularía con la institución por cuatro temporadas, hasta finales de 2030.

La llegada de Cetré a la Bombonera se produce apenas una semana después de que su transferencia al Athletico Paranaense colapsara en el último minuto. Boca Juniors también estuvo detrás de otro colombiano, Marino Hinestroza, pero finalmente el caleño llegó al Vasco Da Gama brasileño.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Boca Juniors
Futbolistas en el exterior
Edwuin Cetré
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida