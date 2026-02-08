Conozca el millonario monto que Boca Juniors pagaría por el colombiano Edwuin Cetré

Lo que comenzó como un sondeo tras su frustrado paso al fútbol brasileño, se convirtió este domingo en la noticia del día en el mercado de pases argentino. Boca Juniors aceleró a fondo y, según informan diversos medios, ya existe un principio de acuerdo para que el extremo colombiano Edwuin Cetré se convierta en el nuevo refuerzo del equipo dirigido por Claudio Úbeda. El Diario Olé señala que el jugador no fue citado para el partido con Riastra de este lunes y que el jugador le regaló la camiseta a la cocinera del club en señal de despedida.

Según TyC Sports, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme envió una oferta formal que ronda los 6 millones de dólares brutos por la totalidad de la ficha. La operación es tripartita, ya que Boca debió negociar tanto con Estudiantes de La Plata como con el Independiente Medellín, dueños del pase en partes iguales. Por su parte, El Intransigente detalla que el club de la Ribera pagaría cerca de 4 millones de dólares por el 50% que le corresponde al “Pincha”, una cifra que superaría lo que en su momento ofreció el Athletico Paranaense.

Cronograma de llegada