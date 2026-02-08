Shakira, De La Ghetto, Katy Perry y JLo: los mensajes de apoyo a Bad Bunny antes de su show en el Super Bowl

En una noche que trasciende el espectáculo deportivo, Bad Bunny sube este domingo al escenario del Super Bowl convertido en algo más que un artista invitado. Es un símbolo cultural y político en un Estados Unidos marcado por la polarización, el endurecimiento del discurso contra los latinos y el regreso de viejas tensiones identitarias.
La presentación del reconocido reguetonero ocurre en un momento clave. Mientras sectores conservadores arremeten contra la migración, la diversidad y la presencia latina en los espacios de poder cultural, el artista puertorriqueño, que en los Grammy ya había expresado su rechazo a la políticas de Trump, aparece en el evento televisivo más visto del país como un acto de afirmación y, para muchos, como un gesto de resistencia.