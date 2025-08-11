x

Paola Turbay dedicó emotivo mensaje de despedida a su primo Miguel Uribe Turbay: “Me duele en lo más profundo”

El congresista falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto luego de estar internado en la Clínica Fundación Santa Fe durante dos meses.

    Miguel Uribe Turbay y Paola Turbay son primos. FOTO Tomada de @paolaturbay
María José Chitiva Londoño
Tendencias

hace 7 horas
Colombia se despertó de luto este lunes. María Claudia Tarazona, esposa del senador, confirmó su muerte por medio de una publicación en redes sociales. Desde hacía dos meses, Uribe se encontraba hospitalizado debido a un atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio en el sector de Modelia, en Bogotá.

Desde entonces, el precandidato presidencial había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas para salvar su vida de los daños causados por el impacto de bala que recibió en su cabeza.

Contexto: ATENCIÓN: Murió el senador Miguel Uribe Turbay luego de dos meses de luchar por su vida tras intento de homicidio

Luego de que el país conociera la noticia del fallecimiento de Uribe Turbay, varias figuras de la política nacional e internacional se han pronunciado sobre lo ocurrido. Además, algunos de sus familiares también le han enviado mensajes de despedida al reconocido líder político.

Una de ellas es Paola Turbay, prima del senador, quien compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. La actriz manifestó su tristeza por la partida de Miguel, a quien recordó como un hombre “inteligente, estratégico, entregado y noble”. Además, aseguró que siempre mantuvo la esperanza en que el congresista se recuperaría y que podrían volver a reunirse.

Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final. Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país... y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración”, escribió Turbay.

La exreina de belleza también resaltó los roles de familiar, padre y líder de Uribe: “Pasarán muchos años, quizá décadas, para que vuelva a nacer un unicornio como tú: un ser humano lleno de bondad y talentos. Alguien tan inteligente, estratégico, entregado y noble, con la firme convicción de que sí existían caminos viables para acabar con la pobreza y, por consiguiente, vivir en paz”.

El mensaje, compartido con sus más de 1,4 millones de seguidores, está acompañado de ocho fotografías de Paola y Miguel juntos. Algunas de ellas fueron tomadas en un recorrido de campaña que realizaron juntos cuando Uribe Turbay se lanzó al Congreso en 2022.

El cuerpo del senador será velado después de las 3 de la tarde en el Salón Elíptico del Congreso de la República y estará en cámara ardiente hasta la mañana del 13 de agosto, cuando será trasladado a la Catedral Primada para llevar a cabo sus exequias.

Siga leyendo: “Nos devolvieron a la peor versión de Colombia”: líderes paisas sobre la muerte de Miguel Uribe; habrá 3 días de duelo

