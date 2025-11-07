La menopausia se vive en silencio, pero los médicos advierten que atenderla a tiempo es clave para la salud

En la mediana edad, el cuerpo de la mujer cambia silenciosamente. Los sofocos, el insomnio, los cambios de ánimo o la sequedad vaginal se vuelven parte de una rutina que muchas aprenden a sobrellevar sin acompañamiento médico. Sin embargo, un estudio reciente de Mayo Clinic advierte que ese silencio tiene un costo: más del 80 % de las mujeres con síntomas de menopausia no busca atención médica, a pesar de la existencia de tratamientos seguros y efectivos.
El hallazgo, publicado en Mayo Clinic Proceedings, se basa en las respuestas de casi cinco mil mujeres entre 45 y 60 años encuestadas en cuatro centros de atención primaria de Mayo Clinic. Más de tres de cada cuatro presentaban síntomas de menopausia, y un tercio describió molestias moderadas a graves que afectaban su vida diaria, su concentración y su productividad laboral. Aun así, solo una de cada cuatro recibía tratamiento.
“La menopausia es una experiencia universal para las mujeres en la mediana edad; los síntomas son comunes y perjudiciales, y sin embargo pocas reciben la atención que podría ayudarlas”, explicó a EL COLOMBIANO Ekta Kapoor, endocrinóloga y especialista en menopausia de Mayo Clinic en Rochester. Según ella, la brecha entre la necesidad de tratamiento y la atención real “tiene consecuencias directas sobre la salud física, emocional y cognitiva de las mujeres, y ha llegado el momento de tratarlas de manera más proactiva”.