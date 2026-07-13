200 bocaminas exponen el fracaso estatal en el páramo de Santurbán

Las recientes fotografías reveladas por Vanguardia dejan al descubierto un posible descuido del Gobierno en la protección del páramo de Santurbán.
Las imágenes muestran una bocamina en una zona de influencia del ecosistema, donde la minería ilegal continúa avanzando pese a las restricciones existentes, lo que ha llevado a sectores ambientales, como lo plantea el artículo, a evidenciar falta de gestión gubernamental.
De acuerdo con el medio, en el municipio de California (Santander) una montaña ha perdido una parte significativa de su cobertura vegetal como consecuencia de la explotación minera y en la zona se contabilizarían más de 200 bocaminas.
La extracción ilegal, impulsada por el alto precio del oro y la llegada de personas provenientes de otras regiones del país, continúa expandiéndose sin que existan registros oficiales sobre la cantidad de minerales extraídos, un panorama que evidencia las dificultades de las autoridades para ejercer un control efectivo sobre el territorio.