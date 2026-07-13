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Así será el plan de choque en seguridad que implementará De la Espriella

El presidente electo busca dar un golpe de autoridad en 90 días y desmontar varios programas del gobierno saliente.

  • El presidente electo Abelardo de la Espriella planea realizar el acto de posesión en una guarnición militar, para simbolizar que asumirá el compromiso de apoyar a la Fuerza Pública. FOTO JULIO CÉSAR ECHEVERRY
    El presidente electo Abelardo de la Espriella planea realizar el acto de posesión en una guarnición militar, para simbolizar que asumirá el compromiso de apoyar a la Fuerza Pública. FOTO JULIO CÉSAR ECHEVERRY
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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Con apenas 23 días desde su elección como presidente de Colombia, y sin siquiera haberse instalado en el Palacio de Nariño, Abelardo de la Espriella ha comenzado a construir las bases de su plan de choque para recuperar la seguridad en el país.

En alocuciones por redes sociales y empalmes con autoridades regionales, el abogado ha venido dando claves de a qué le apuntará en sus primeros 90 días de mandato, con lo que busca, como él mismo lo ha llamado, dar un golpe de autoridad sobre la mesa que tenga impacto en la opinión pública.

Como responsables de articular esas estrategias estarán sus ministros de Defensa y de Justicia designados, el general (r) Jorge Mora López y el jurista Iván Cancino, respectivamente.

El plan comienza con articular Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, con base en las necesidades propias de cada ciudad. Aunque en la práctica se trataría de una estructura similar al antiguo Bloque de Búsqueda contra el narcotraficante Pablo Escobar, a este componente táctico se le incluirían refuerzos de personas de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, que ayudarían con tareas de inteligencia y pedagogía comunitaria.

La Reserva no solo sería utilizada por De la Espriella en ese proyecto, sino en el que es quizá el más ambicioso de su catálogo: el desmonte del Inpec y la construcción de 10 megacárceles. Allí surgiría un nuevo Cuerpo Nacional de Prisiones, que sería liderado por esos veteranos de guerra.

Por eso no fue raro ver a cientos de reservistas apoyando la campaña presidencial de De la Espriella es diferentes actos públicos. El presidente electo también prometió el desmonte de la política de “paz total”, lo que podría encender aún más algunos territorios del país.

Esa situación pretende contrarrestarla con ataques a blancos estratégicos, entre otras acciones. Según su plan de Gobierno, en los primeros 90 días le dará 10 de estos objetivos a su nueva cúpula militar y policial, con la exigencia de dar golpes contundentes.

Otra de las figuras que desmontará, además del Inpec y la “paz total”, será la llamada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), para restablecer las condiciones con las que operaba el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). Así busca responder a los planes de la izquierda radical, que convocará a protestas frecuentes para alterar el orden público durante su mandato.

Con estas propuestas, De la Esprilla arranca jugándose la credibilidad ante sus electores, pues él mismo se ha puesto plazos cortos para dar resultados de alto impacto. Y Colombia ya tuvo un presidente que prometió que en tres meses iba a desmantelar al ELN e incumplió, por lo que los ojos de la opinión pública estarán más que atentos.

1. LOS BLOQUES DE DEFENSA PARA LA SEGURIDAD URBANA

De la Espriella anunció: “El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia”. Aunque Mora dijo que será un esquema similar al del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar, causó polémica la participación de los reservistas de las FF.MM., que actuarían de civil como enlaces con la comunidad. Desde la oposición alegaron que esto podría producir una nueva generación de las cuestionadas “Convivir”.

2. PERSECUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO

El presidente electo declaró a tres cabecillas del crimen organizado como objetivos militares, a los cuales les dio un mes para entregarse, “si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley.

Seré implacable con aquellos que siembran la violencia”. Los advertidos fueron Naín Pérez Toncel (“Bendito Menor”), jefe de “los Pachenca”; Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”), del frente de guerra Nororiental del ELN; y Carlos García Téllez (“Andrey Avendaño”), del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc. En campaña ya había amenazado a “Iván Mordisco” y “Calarcá”, máximos jefes de las Farc.

3. EL RETORNO AL ESMAD DE LA POLICÍA PARA ENFRENTAR PROTESTAS VIOLENTAS

El general (r) Mora afirmó que “se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la Fuerza Pública, el 003 que acabó con el Esmad y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos, la aplicación de la fuerza”. El plan implica eliminar la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (UNDMO), creada por el actual gobierno para mitigar la confrontación contra las protestas sociales y actos de vandalismo, para restablecer el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que a juicio de Mora tenía mayor capacidad de acción frente a los manifestantes violentos.

4. REINTEGRAR A MILITARES AFECTADOS POR LAS “BARRIDAS” DEL ACTUAL GOBIERNO

El general (r) Mora avisó que una de las primeras tareas de su ministerio será revisar los llamamientos a calificar servicios de cientos de oficiales y suboficiales de las FF.MM. y la Policía, que han sido retirados en el actual gobierno por razones dudosas.

Este diario denunció la semana pasada que entre el 16 de marzo y el 3 de julio de 2026 fueron expedidas 36 resoluciones para despedir a 326 militares, tan solo en el Ejército, e incluyendo a 153 altos oficiales, una movida inusual al final de un mandato. Según Mora, el plan es reintegrar a la Fuerza Pública a varios de esos afectados, tras un análisis a sus hojas de vida.

5. EL DESMONTE DE LA POLÍTICA DE “PAZ TOTAL”

En su segunda alocución, De la Espriella reiteró que una vez llegue al poder decretará el fin de la política de “paz total”. Según dijo, “voy a designar un equipo especial encargado del desmonte de esa falsa paz. Su primera tarea será revocar desde el mismo 7 de agosto todas las prebendas que Petro entregó a los narcoterroristas”. En la actualidad hay 12 procesos de “paz total”, uno es fase de acercamientos y otros con mesas instaladas. El más avanzado es el de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que ya tiene a 100 miembros concentrados en una Zona de Ubicación Temporal.

6. AUDITORÍA FORENSE Y BLOQUE ANTI CORRUPCIÓN

Una de promesas del presidente electo es la producción de una auditoría forense a los programas, finanzas y proyectos del gobierno saliente, para lo cual será clave la información recaudada en el llamado “empalme anticorrupción” que lidera el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Esa idea va de la mano con una de sus propuestas de campaña, la creación de “un bloque de búsqueda contra los corruptos”, la cual incluirá, según él, “un proceso exprés de extinción de dominio a funcionarios, sus familiares y testaferros”.

7. EL PROYECTO DE LAS 10 MEGA CÁRCELES

Otra promesa de campaña en la cual se iniciarán gestiones apenas llegue al poder, son las 10 megacárceles, según el ministro de Justicia designado, Iván Cancino. “El programa de megacárceles será una realidad lo más pronto posible, no para meter a todo el mundo a la cárcel, sino para alivianar esas claras circunstancias”, dijo, refiriéndose al actual hacinamiento y violaciones de DD.HH. en los centros penitenciarios. La idea implica el desmonte del Inpec para crear un nuevo Cuerpo Nacional de Prisiones, integrado por veteranos y reservistas. De todos los proyectos, este puede ser el que tome más tiempo.

Lea también: Fotografías revelan cómo la minería ilegal deja graves daños en el páramo de Santurbán

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