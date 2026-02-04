CNE también revocó la lista del Pacto Histórico por Bogotá en la que aparecen Mafe Carrascal y ‘Lalis’

Además de negar la participación de Iván Cepeda en el “Frente por la vida”, la consulta interpartidista que la izquierda tiene prevista para el próximo 8 de marzo durante las elecciones legislativas, ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por Bogotá, decisión que afecta a los candidatos del partido de Gobierno en la capital que esperan reelegirse, y a fichas del petrismo que quieren abrirse camino en el Congreso.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8