CNE también revocó la lista del Pacto Histórico por Bogotá en la que aparecen Mafe Carrascal y ‘Lalis’

Además de negar la participación de Iván Cepeda en el “Frente por la vida”, la consulta interpartidista que la izquierda tiene prevista para el próximo 8 de marzo durante las elecciones legislativas, ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por Bogotá, decisión que afecta a los candidatos del partido de Gobierno en la capital que esperan reelegirse, y a fichas del petrismo que quieren abrirse camino en el Congreso.

Al igual que lo sucedido con la lista a la Cámara del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, el CNE consideró que la coalición que se inscribió por Bogotá superó el 15 % de los votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior (2022), límite establecido por la Constitución para conformar alianzas entre partidos. Según el CNE, la coalición del Pacto y la Colombia Humana habría excedido el porcentaje permitido, lo que impediría legalmente que sus partidos se presenten de manera conjunta bajo una misma lista. Siga leyendo: Admiten demanda que busca tumbar totalmente personería jurídica del Pacto Histórico En la lista del Pacto Histórico por Bogotá figuran candidatas como los actuales representantes María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, Heráclito Landinez y Laura Daniela Beltrán, la influencer conocida como ‘Lalis’, quien busca una curul por primera vez.

Carrascal, quien además es la cabeza de lista del Pacto por Bogotá, reaccionó a la decisión argumentando que a su juicio, las interpretaciones de la ley por parte del CNE son “absolutamente delirantes y contrarias al espíritu del derecho constitucional, que busca promover la participación política y no restringirla”. El presidente Gustavo Petro también reaccionó, de forma general, a las decisiones tomadas este miércoles por el CNE que le son adversas a Iván Cepeda y a los candidatos inscritos en la lista por Bogotá del Pacto Histórico. Le puede interesar: ¿“Lalis” está inhabilitada para ser candidata al Congreso? Los grises de la ley “Estamos ante un golpe del CNE ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela para restablecer la Constitución y la Convención americana”, escribió el mandatario en su cuenta de X. En otro mensaje, el mandatario aseguró que “estamos ante un golpe electoral (...) contra la constitución y la democracia”.

El exregistrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, fue uno de los solicitantes para que el CNE revisara la legalidad de las listas del Pacto Histórico no solo en Bogotá, sino también en Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada y la circunscripción internacional.

Bloque de preguntas y respuestas