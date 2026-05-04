Los maquillajes de Nicole Kidman, Emma Chamberlain y más celebridades que marcaron la gala

La edición 2026 de la Met Gala volvió a convertir las escalinatas del Metropolitan Museum of Art en una pasarela global de moda, arte y belleza.

Pero más allá de los vestidos de alta costura y las joyas millonarias, uno de los elementos que más llamó la atención de la noche fue el maquillaje de las celebridades, que este año se alineó con el concepto central de la gala: “Fashion Is Art”.

El código de vestimenta inspirado en la relación entre moda y arte llevó a muchas figuras a transformar sus rostros en extensiones de sus atuendos.

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Hubo apuestas minimalistas, acabados naturales y también propuestas dramáticas donde las sombras, los delineados y los juegos de luz tuvieron un papel protagónico.

Una de las celebridades más comentadas fue Amanda Seyfried, quien apareció con un maquillaje elegante y delicado que acompañó un vestido rosa firmado por Prada.

La actriz apostó por sombras rosadas y grisáceas, un delineado suave y labios brillantes que reforzaron un estilo luminoso y juvenil. Su look destacó por mantener el equilibrio entre sofisticación y naturalidad.