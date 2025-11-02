“Desconfía de quien te diga que tiene la única verdad en nutrición”: Louise Burke

Cuando se habla de nutrición deportiva, la australiana Louise M. Burke, es toda una autoridad mundial. Es una rock star en el gremio y los mismos especialistas lo confirman: ha sido pionera en el desarrollo de estrategias nutricionales para atletas olímpicos durante más de cuatro décadas, fue directora de nutrición deportiva en el Instituto Australiano del Deporte.
Actualmente es profesora y directora de la cátedra de Nutrición Deportiva en el Mary MacKillop Institute for Health Research de la Australian Catholic University y vino a Medellín al congreso ISSN Legends 2025, la edición Latinoamericana de International Society of Sports Nutrition (ISSN) bajo la marca de ISSN Colombia.
EL COLOMBIANO conversó con ella sobre los desafíos y cambios que ha tenido la nutrición para atletas profesionales y recreativos.