EE. UU. suspendió programa de lotería para permisos de residencia tras tiroteo en universidad a manos de inmigrante

El gobierno de Donald Trump anunció que suspenderá uno de sus programas de visas para inmigrantes, que permitió la entrada a Estados Unidos de un ciudadano portugués sospechoso del asesinato de dos estudiantes en la Universidad Brown y de un profesor del MIT.
“Claudio Manuel Neves-Valente entró a Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una ‘green card’”, señaló la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un mensaje el jueves en redes sociales.