Conmoción en redes: murió Jenifer Rivas, joven presentadora y tiktoker de Honduras

La repentina muerte de Jenifer Rivas ha generado tristeza entre los usuarios de redes sociales. ¿Cuáles fueron las causas de su deceso?

  • La influencer y presentadora Jenifer Rivas murió a los 21 años en Honduras. FOTOS: Tomadas de Instagram @imajenirivas_
Colprensa
04 de octubre de 2025
bookmark

La comunidad digital está de luto luego de la muerte de Jenifer Rivas, una joven presentadora de noticias, actriz e influencer en Honduras.

Según los registros oficiales, la joven de 21 años fue encontrada sin vida, el pasado miércoles 1 de octubre, en su domicilio en la colonia Estanzuel de la capital del país centroamericano, Tegucigalpa, y su muerte se debió a causas naturales relacionadas con la epilepsia que padecía, una enfermedad neurológica.

Familiares indicaron a medios locales que Rivas había tomado horas antes de su muerte bebidas alcohólicas, pese a que los médicos le habían recomendado evitarlo. Esto habría sido el desencadente de su muerte.

¿Quién era Jenifer Rivas, la joven influencer muerta?

La joven era presentadora de noticias, estudiante de segundo semestre de Periodismo y colaboradora de los creadores de contenido Los Venados 504. Su partida enluta al gremio periodístico y genera gran conmoción en la comunidad digital.

Además de presentadora, la hondureña era influencer y acumulaba más de 100.000 seguidores en TikTok y unos 17.000 en Instagram.

Incluso, poco antes su fallecimiento, Jenifer publicó contenido en ambas redes, publicaciones que ahora están recibiendo numerosos mensajes de condolencias de sus fans.

Reacciones de amigos y colegas por repentina muerte de Jenifer Rivas

Colegas, familiares y seguidores la recuerdan como una joven talentosa, carismática y entregada a su labor.

Descansa en paz, Jenifer. Gracias por todas esas sonrisas que nos sacaste a todos los que tuvimos la dicha de conocerte”, expresaron Los Venados 504 en redes sociales. “Desde CHTV nos solidarizamos con su familia y amigos y deseamos el descanso celestial para Rivas“, escribió la cadena en sus redes sociales tras enterarse del fallecimiento.

Su fallecimiento ha generado consternación, ya que muchos la recuerdan como una joven talentosa que destacaba como creadora de contenido y presentadora de noticias.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Utilidad para la vida