Investigadores de la Universidad CES crearon gafas para niños de bajos recursos de la Comuna 2 de Medellín

Uno de los mitos populares sobre la salud visual es que hay que esperar a que un niño aprenda a leer para llevarlo por primera vez al optómetra. Lo cierto es que debería ser antes de los tres meses de nacido que un menor debe tener su primera valoración visual.

Sin embargo, aparte del desconocimiento, uno de los motivos frecuentes por los que esta visita se puede retrasar hasta seis o siete años es que los cuidadores no cuentan con los recursos económicos suficientes o viven en contextos donde las barreras para el acceso a servicios de salud son altas.

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Es en ese contexto que profesores de optometría e ingeniería biomédica de la Universidad CES están creando gafas personalizadas con materiales reciclables para permitir que niños de bajos recursos de Santa Cruz, en Medellín, puedan acceder a ellas.

María del Pilar Oviedo, jefe del programa de Optometría de la Universidad CES y una de las expertas que hace parte de esta iniciativa, cuenta que todo inició hace un año, cuando comenzaron a realizar consultas para revisar la salud visual de los habitantes de la Comuna 2.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los especialistas es que muchos niños nunca habían visitado al oftalmólogo ni al optómetra, y que varios de ellos contaban con condiciones visuales sin diagnosticar y, por ende, sin tratar.

Hasta ahora han atendido de manera gratuita a 220 niños y, de estos, 30 necesitan gafas.

Miopía, hipermetropía, astigmatismo y ambliopía —más conocida como “ojo perezoso”— fueron las enfermedades más comunes detectadas por los optómetras.