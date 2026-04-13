x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Investigadores de la Universidad CES crearon gafas para niños de bajos recursos de la Comuna 2 de Medellín

Profesores de optometría e ingeniería biomédica están desarrollando un proyecto para evaluar la salud visual de niños de Santa Cruz y llevarles gafas creadas con impresión 3D y materiales reciclables. Esta iniciativa también llegará a Salgar y Támesis, en el Suroeste antioqueño, y buscan ayudar a 800 personas.

  • En la foto aparecen María del Pilar Oviedo y Juan Gustavo Diosa, docentes de la Universidad CES que están participando en el proyecto. FOTO: Cortesía Universidad CES
    En la foto aparecen María del Pilar Oviedo y Juan Gustavo Diosa, docentes de la Universidad CES que están participando en el proyecto. FOTO: Cortesía Universidad CES
  • Estas son las gafas que están diseñando en la Universidad CES. FOTO: Cortesía Universidad CES
    Estas son las gafas que están diseñando en la Universidad CES. FOTO: Cortesía Universidad CES
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 37 minutos
bookmark

Uno de los mitos populares sobre la salud visual es que hay que esperar a que un niño aprenda a leer para llevarlo por primera vez al optómetra. Lo cierto es que debería ser antes de los tres meses de nacido que un menor debe tener su primera valoración visual.

Sin embargo, aparte del desconocimiento, uno de los motivos frecuentes por los que esta visita se puede retrasar hasta seis o siete años es que los cuidadores no cuentan con los recursos económicos suficientes o viven en contextos donde las barreras para el acceso a servicios de salud son altas.

Lea: La miopía avanza sin pausa y el mundo enfrenta una nueva pandemia visual

Es en ese contexto que profesores de optometría e ingeniería biomédica de la Universidad CES están creando gafas personalizadas con materiales reciclables para permitir que niños de bajos recursos de Santa Cruz, en Medellín, puedan acceder a ellas.

María del Pilar Oviedo, jefe del programa de Optometría de la Universidad CES y una de las expertas que hace parte de esta iniciativa, cuenta que todo inició hace un año, cuando comenzaron a realizar consultas para revisar la salud visual de los habitantes de la Comuna 2.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los especialistas es que muchos niños nunca habían visitado al oftalmólogo ni al optómetra, y que varios de ellos contaban con condiciones visuales sin diagnosticar y, por ende, sin tratar.

Hasta ahora han atendido de manera gratuita a 220 niños y, de estos, 30 necesitan gafas.

Miopía, hipermetropía, astigmatismo y ambliopía —más conocida como “ojo perezoso”— fueron las enfermedades más comunes detectadas por los optómetras.

Estas son las gafas que están diseñando en la Universidad CES. FOTO: Cortesía Universidad CES
Estas son las gafas que están diseñando en la Universidad CES. FOTO: Cortesía Universidad CES

“Y esto tiene un impacto en diferentes niveles. Primero, en el desarrollo neurosensorial de ese niño, porque cuando hay fallas en la visión a temprana edad, el menor va a tener problemas en su vida adulta: puede presentar dificultades de aprendizaje y de socialización”, afirma Oviedo.

En ese proceso, además del diagnóstico, los especialistas se dieron cuenta de que muchas de las familias no contaban con el dinero suficiente para comprar las gafas. La solución que idearon fue una alianza con el programa de Ingeniería Biomédica de la misma universidad para desarrollarlas de manera accesible y sostenible con el medio ambiente.

Las gafas, realizadas con impresión 3D, están adaptadas a las características faciales de cada paciente; su color se puede personalizar y están hechas de botellas PET.

Y aunque detalles como el tono pueden parecer irrelevantes, explica Oviedo que en las consultas con los menores se dieron cuenta de que algunos que ya contaban con gafas no las usaban porque en el colegio les hacían bullying por la apariencia de estas.

¿Cómo cuidar la salud visual de los niños? Recomendaciones de una experta

Como mencionamos al principio, lo primero que hay que tener en cuenta para cuidar la visión de los más pequeños es que la primera consulta de revisión debe ser antes de los tres meses. De ahí en adelante, debe realizarse una vez cada año.

Por otra parte, algunas de las señales que podrían indicar que hay problemas en la visión son acercarse mucho a los libros o dispositivos tecnológicos a la hora de leer, frotarse constantemente los ojos o arrugar el ceño para poder ver bien.

Una de las recomendaciones que realiza Oviedo es limitar la exposición a pantallas, especialmente en menores de 5 años, ya que esto podría incrementar el riesgo de sufrir miopía e incluso de tener un desprendimiento de retina.

Este proyecto de llevar gafas a los niños que más las necesitan no solo se quedará en Medellín: también llegará a Salgar y Támesis, con el respaldo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La primera jornada en Salgar se realizó hace una semana y fueron atendidos 250 menores.

El objetivo es que, a finales de abril, los 30 niños de Santa Cruz ya estén estrenando gafas y que, en total, 800 niños sean beneficiados en estos tres lugares.

Temas recomendados

Ciencia
Salud
Tendencias
niños
Universidad CES
Medellín
Suroeste antioqueño
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida