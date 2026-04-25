El médico colombiano que está creando una terapia contra el cáncer en un hospital de élite mundial

En uno de los mejores hospitales para el tratamiento del cáncer a nivel mundial, un colombiano está desarrollando una terapia prometedora para tratar esta enfermedad, la segunda causa de muerte en el mundo, que cobra alrededor de 10 millones de vidas cada año.
El Memorial Sloan Kettering Cancer Center está ubicado en Manhattan, Nueva York, y allí trabaja Juan Carlos Osorio, el oncólogo colombiano cuyo nombre bautiza uno de los laboratorios del programa de inmuno-oncología de este centro de salud: The Juan Osorio Lab.
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En su laboratorio, en el que trabaja junto a cuatro profesionales, Osorio estudia cómo funcionan las defensas del cuerpo con el fin de aplicar ese conocimiento para crear tratamientos contra el cáncer más efectivos y duraderos. Su trabajo se enfoca en aprovechar mejor una parte del sistema inmune que todavía está poco explorada para ayudar al cuerpo a combatir el cáncer, sobre todo en casos en los que los tratamientos actuales, basados en células T, no funcionan bien, como señala la introducción del laboratorio en el sitio web oficial del Memorial Sloan.
Para dirigir un espacio en uno de los mejores hospitales del mundo, el recorrido ha sido largo. Osorio, quien conversó con EL COLOMBIANO, es de Ibagué y es médico de la Universidad Nacional de Colombia. Fue en 2012, después de graduarse, cuando decidió viajar a Estados Unidos con la convicción de dedicarse a la investigación.
Primero llegó a Boston, al Brigham and Women’s Hospital –que hace parte de Harvard University–, donde trabajó durante tres años en investigación básica sobre enfermedades pulmonares.
“Esa fue la primera vez que hice investigación seria en ciencias básicas y donde confirmé que era algo que quería incorporar en mi carrera. Sin embargo, cuando uno llega a ese punto, dedicarse solo a la investigación es una opción, pero yo también quería mantener mi rol como médico y esa cercanía con el paciente, que es lo que, en mi caso, inspira las preguntas que quiero responder en el laboratorio”, cuenta el especialista.
Después se especializó en medicina interna en el Weill Cornell Medical Center, y fue durante los tres años de ese programa, mientras se entrenaba clínicamente, que vio que en oncología se estaban dando grandes avances en investigación. Justo al frente estaba el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un referente en investigación sobre cáncer, donde después Osorio se especializó en oncología.