Influencer María Julissa aclaró supuesta vinculación con alias El Mencho: “Me gusta llevar la fiesta en paz”

María Julissa y ‘El Mencho’

Entre los rumores sobre su captura, se menciona que Nemesio Oseguera Cervantes habría sostenido un encuentro con “una de sus parejas sentimentales” en su escondite, presuntamente una cabaña ubicada en un complejo rural de una zona boscosa del municipio de Tapalpa. Estas versiones desataron una avalancha de señalamientos en redes sociales contra la modelo e influencer María Julissa, novia del streamer colombiano Mr. Stiven Tc, a quien algunos usuarios acusaron de colaborar con autoridades estadounidenses y mexicanas al supuestamente brindar información sobre el paradero del capo.

Por tal motivo, la influencer se pronunció a través de sus redes sociales para aclarar la situación y asegurar que no tiene ninguna relación con Nemesio Oseguera Cervantes. “En los últimos días he visto que se está difundiendo información en redes sociales que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejar absolutamente claro que no tengo nada que ver con esta situación”, inició explicando la modelo en un comunicado publicado a través de su cuenta de Instagram.

Ella agregó que dichos señalamientos e imágenes que circulan en internet son falsos y “carecen de fundamento”, por lo que pidió a sus seguidores a “no compartir contenido sin verificar”. “La desinformación puede causar mucho daño”, aseveró la influencer mexicana de 25 años. “Les pido que no caigan en noticias falsas y consulten siempre fuentes confiables y oficiales”, concluyó la joven.

Retomar la seguridad en Jalisco

Los habitantes de Jalisco han intentado retomar su cotidianidad: con cautela, salieron a comprar comida, llenar tanques de gasolina y abastecerse de lo indispensable, todavía asustados por la cruenta jornada en la que murió el narco Nemesio Oseguera.

Es necesario enfatizar que la muerte de ‘El Mencho’ desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país.