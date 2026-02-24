Influencer María Julissa aclaró supuesta vinculación con alias El Mencho: “Me gusta llevar la fiesta en paz”

México está sumido en una ola de violencia luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, durante un operativo militar que pretendía detenerlo.
El temido líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era un poderoso narcotraficante vinculado con el lavado de dinero y uno de los más buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA) en Estados Unidos, que ofrecía hasta 15 millones de dólares de recompensa por información que condujera a su captura.
Lea también: ¿México estará preparado para el Mundial 2026 tras la baja de ‘El Mencho’?
La muerte de ‘El Mencho’ también generó un clima de inseguridad en varios estados de México, al punto de suscitar cuestionamientos sobre el futuro del Mundial 2026 en el país, evento para el que restan apenas cuatro meses.