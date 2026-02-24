x

Influencer María Julissa aclaró supuesta vinculación con alias El Mencho: “Me gusta llevar la fiesta en paz”

La influencer mexicana y novia del streamer colombiano Mr Stiven decidió pronunciarse en sus redes sociales sobre una serie de señalamientos que al parecer la vinculan con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

  • La influencer María Julissa habló sobre la supuesta vinculación con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. FOTOS: Tomada de su cuenta de Instagram @mariajulissa13 - redes sociales
    La influencer María Julissa habló sobre la supuesta vinculación con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. FOTOS: Tomada de su cuenta de Instagram @mariajulissa13 - redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

México está sumido en una ola de violencia luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, durante un operativo militar que pretendía detenerlo.

El temido líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era un poderoso narcotraficante vinculado con el lavado de dinero y uno de los más buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA) en Estados Unidos, que ofrecía hasta 15 millones de dólares de recompensa por información que condujera a su captura.

Lea también: ¿México estará preparado para el Mundial 2026 tras la baja de ‘El Mencho’?

La muerte de ‘El Mencho’ también generó un clima de inseguridad en varios estados de México, al punto de suscitar cuestionamientos sobre el futuro del Mundial 2026 en el país, evento para el que restan apenas cuatro meses.

María Julissa y ‘El Mencho’

Entre los rumores sobre su captura, se menciona que Nemesio Oseguera Cervantes habría sostenido un encuentro con “una de sus parejas sentimentales” en su escondite, presuntamente una cabaña ubicada en un complejo rural de una zona boscosa del municipio de Tapalpa.

Estas versiones desataron una avalancha de señalamientos en redes sociales contra la modelo e influencer María Julissa, novia del streamer colombiano Mr. Stiven Tc, a quien algunos usuarios acusaron de colaborar con autoridades estadounidenses y mexicanas al supuestamente brindar información sobre el paradero del capo.

Por tal motivo, la influencer se pronunció a través de sus redes sociales para aclarar la situación y asegurar que no tiene ninguna relación con Nemesio Oseguera Cervantes.

“En los últimos días he visto que se está difundiendo información en redes sociales que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejar absolutamente claro que no tengo nada que ver con esta situación, inició explicando la modelo en un comunicado publicado a través de su cuenta de Instagram.

Ella agregó que dichos señalamientos e imágenes que circulan en internet son falsos y “carecen de fundamento”, por lo que pidió a sus seguidores a “no compartir contenido sin verificar”. “La desinformación puede causar mucho daño”, aseveró la influencer mexicana de 25 años. “Les pido que no caigan en noticias falsas y consulten siempre fuentes confiables y oficiales”, concluyó la joven.

Retomar la seguridad en Jalisco

Los habitantes de Jalisco han intentado retomar su cotidianidad: con cautela, salieron a comprar comida, llenar tanques de gasolina y abastecerse de lo indispensable, todavía asustados por la cruenta jornada en la que murió el narco Nemesio Oseguera.

Es necesario enfatizar que la muerte de ‘El Mencho’ desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país.

En Guadalajara, la capital de Jalisco y una de las tres mayores ciudades mexicanas, las escuelas permanecieron cerradas el lunes, al igual que en una decena de estados. El transporte público se reactivó parcialmente con autobuses que llevaban pocos pasajeros.

“Hay una sola tienda abierta”, cerraron las farmacias y “hay unas colonas (largas filas) para comprar (...) Y en la carnicería tengo un colón (fila) bárbaro, todo está cerrado. La gente tiene miedo”, dijo a AFP, Juan Soler, un jubilado de Guadalajara.

Con información de AFP*

Siga leyendo: ¿México estará preparado para el Mundial 2026 tras la baja de ‘El Mencho’?

Temas recomendados

Narcotráfico
Virales
Instagram
Tendencias
Prostitución
seguridad
OnlyFans
Influencer
Operativos
Creadores de contenido
droga
Cartel
Cartel Jalisco Nueva Generación
Colombia
México
Alias El Mencho
